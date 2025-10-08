De son vivant mais surtout depuis sa mort en 1642, Richelieu, le principal ministre du roi Louis XIII est qualifié d’homme froid, machiavélique, cruel et vaniteux, profitant de la faiblesse du souverain pour manigancer. Cette légende noire doit beaucoup bien sûr au roman « Les Trois Mousquetaires » d’Alexandre Dumas. Mais Richelieu est également un amoureux des arts et des lettres…