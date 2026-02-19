La ville de Bordeaux s’est développée grâce au port de la Lune établi sur la Garonne à l’époque médiévale....
Le siège de La Rochelle, qui s’est déroulé de 1627 à 1628, est l’un des épisodes les plus emblématiques...
Malgré la renommée des pièces de Molière, on ne sait pas grand-chose de la vie du dramaturge. Il n’a...
Écoutez l’histoire de Diane de Poitiers, l’une des femmes les plus influentes de la Renaissance, racontée par l’historienne Virginie...
Direction Girolata, une baie paisible qui fût régulièrement attaquée par des pirates, obligeant les Génois à bâtir un ambitieux...
L’histoire de Robert-François Damiens résonne comme un chapitre sombre dans les annales de la monarchie française du XVIIIe siècle....
Au programme de cette émission, Franck Ferrand et ses invités racontent l’histoire de François-Timoléon de Choisy, un abbé travesti...
Considéré comme l’un des penseurs les plus influents de l’histoire intellectuelle, René Descartes a marqué la transition de la...
On envisage toujours les rois comme des adultes : pour- tant, plusieurs ont été des rois enfants. C’est le...
Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 à Ajaccio en Corse dans une famille de huit enfants qui...
Le tour du monde de Fernand de Magellan est une expédition maritime historique qui a eu lieu au début...
Grolle, Pays-Bas, 1627, la guerre fait rage entre Espagnols et Hollandais. Passionnés d’histoire et de chevalerie, Emeline et Mickaël...
Le Baron de Montesquieu, avec ses fameuses « Lettres persanes », a marqué les esprits et les manuels scolaires....
L’invention de la montgolfière a totalement changé le monde de l’aéronautique. « Visites privées » vous invite à découvrir...
C’est un Empire africain, riche et puissant entre le XVème et le XVIIème siècle ! Également appelé Empire du...
Relier l’Atlantique à la Méditerranée par un grand canal de plus de 300 kms est une idée qui remonte...
L’histoire des derniers Valois, marquée par les règnes successifs de François II, Charles IX et Henri III, tous trois...
Qui n’a jamais rêvé d’être un pirate ? Fred lui part a la rencontre des pirates et des corsaires...
En Sibérie orientale, de récentes fouilles archéologiques ont révélé un site exceptionnel. Oubliée depuis des décennies et parfaitement conservée...
Derrière le tarot se cachent une pensée philosophique et les arts de la Renaissance italienne. Un voyage passionnant dans...
