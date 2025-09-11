Génie militaire et mentor de Louis XIV, Henri de La Tour d’Auvergne, dit Turenne eut le privilège rare de mourir en pleine gloire quand d’autres sont morts en exil, en disgrâce ou simplement malade, marqué par la vieillesse… Pourtant Turenne a longtemps souffert de la comparaison avec le Grand Condé. Né en 1611 dans un milieu protestant, il a littéralement transformé l’art de la guerre au XVIIe siècle : quelles stratégies innovantes peut-on lui attribuer dans la conduite des armées ? Comment évaluer la modernité de sa pensée militaire et en quoi reste-t-il une référence encore aujourd’hui ? Quel fut aussi son rapport au pouvoir royal pendant les grands événements du siècle : de la Journée des dupes au pouvoir personnel de Louis XIV, en passant par la Fronde ? En quoi enfin l’abjuration de Turenne fut une étape cruciale dans son existence ?