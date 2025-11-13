Derrière le faste de ses salons, de ses chambres et de sa galerie des Glaces, le château de Versailles...
Et si une princesse oubliée, née au cœur de Versailles, avait été cachée du monde… parce que sa peau...
Blasphèmes, caricatures, théories complotistes, la liberté d’expression est au coeur de nos débats contemporains. Comment le penseur du XVIIème...
La Renaissance, période de renouveau culturel et intellectuel s’étendant approximativement du XIVe au XVIIe siècle, a vu émerger des...
Miyamoto Musashi est sans doute l’un des noms les plus emblématiques de l’histoire du Japon. Né en 1584 dans...
Parce qu’il était le médiateur entre Dieu et ses sujets, parce qu’il menait des rituels publics, on a pu...
« A bien des égards, Spinoza est non seulement très en avance sur son temps, mais aussi sur le nôtre....
Filles d’Isabelle de Castille et de Ferdinand d’Aragon, Catherine et Jeanne ont été des reines maudites. Les deux sœurs...
Le 14 juillet 1789, il souffle sur Paris un vent de révolution. Au sommet de l’une des tours de...
En 1519, entré au service du roi d’Espagne, le navigateur portugais Fernand de Magellan dirige la flotte qui bouclera,...
Paris – 14 mai 1610 – 16h 10. Henri IV se fait assassiner par un fou de Dieu, Ravaillac....
En 1775, suite à la libéralisation du commerce des grains sous l’Ancien Régime initiée par Turgot, la guerre des...
John Ward, personnage fascinant et controversé, incarne l’une des métamorphoses les plus captivantes de l’histoire de la piraterie. Né...
Léonard de Vinci est souvent présenté comme l’artiste et l’inventeur par excellence, figure intemporelle de la Renaissance. On connaît...
Derrière le tarot se cachent une pensée philosophique et les arts de la Renaissance italienne. Un voyage passionnant dans...
Le chevalier d’Eon est l’un des personnages les plus fascinants du XVIIIe siècle. Membre du secret du roi, une...
De la guerre de trente ans au siècle des Lumière, l’Eglise catholique est secouée par le conflit permanent qui...
À la veille de Noël 1588, au château de Blois, deux anciens amis, deux Henri s’affrontent pour le cœur...
Au XVIIe siècle, un soleil noir défiant la morale bourgeoise s’élève dans le ciel du Luberon, jetant sa part...
Au XVIe siècle, l’Empire Ottoman règne sur une partie du monde avec ses palais somptueux, ses techniques avancées et...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site