Podcast Marie-Antoinette : comment recréer les appartements d’une reine ? Derrière le faste de ses salons, de ses chambres et de sa galerie des Glaces, le château de Versailles...

Podcast L’énigme de la « mauresse de Moret » Et si une princesse oubliée, née au cœur de Versailles, avait été cachée du monde… parce que sa peau...

Podcast Liberté d’expression : ce que nous apprend Spinoza Blasphèmes, caricatures, théories complotistes, la liberté d’expression est au coeur de nos débats contemporains. Comment le penseur du XVIIème...

Article Les 10 plus grandes inventions de la Renaissance La Renaissance, période de renouveau culturel et intellectuel s’étendant approximativement du XIVe au XVIIe siècle, a vu émerger des...

Article L’épopée de Miyamoto Musashi, le légendaire maître des samouraïs japonais Miyamoto Musashi est sans doute l’un des noms les plus emblématiques de l’histoire du Japon. Né en 1584 dans...

Podcast Louis XIV, Dieu et Versailles… Parce qu’il était le médiateur entre Dieu et ses sujets, parce qu’il menait des rituels publics, on a pu...

Conférence Le miracle Spinoza « A bien des égards, Spinoza est non seulement très en avance sur son temps, mais aussi sur le nôtre....

Podcast Catherine et Jeanne : reines maudites d’un siècle d’or Filles d’Isabelle de Castille et de Ferdinand d’Aragon, Catherine et Jeanne ont été des reines maudites. Les deux sœurs...

Podcast Le comte de Mirabeau dans la Révolution Le 14 juillet 1789, il souffle sur Paris un vent de révolution. Au sommet de l’une des tours de...

Documentaire L’incroyable périple de Magellan (1/4) En 1519, entré au service du roi d’Espagne, le navigateur portugais Fernand de Magellan dirige la flotte qui bouclera,...

Documentaire L’assassinat d’Henri IV Paris – 14 mai 1610 – 16h 10. Henri IV se fait assassiner par un fou de Dieu, Ravaillac....

Documentaire La guerre des farines En 1775, suite à la libéralisation du commerce des grains sous l’Ancien Régime initiée par Turgot, la guerre des...

Documentaire L’ascension de John Ward, de simple marin à pirate redouté John Ward, personnage fascinant et controversé, incarne l’une des métamorphoses les plus captivantes de l’histoire de la piraterie. Né...

Article 4 infos insolites sur Léonard de Vinci Léonard de Vinci est souvent présenté comme l’artiste et l’inventeur par excellence, figure intemporelle de la Renaissance. On connaît...

Documentaire Les secrets cachés du tarot de Marseille : aux origines de la Renaissance Derrière le tarot se cachent une pensée philosophique et les arts de la Renaissance italienne. Un voyage passionnant dans...

Documentaire L’ombre d’un doute – L’agent secret d’Eon Le chevalier d’Eon est l’un des personnages les plus fascinants du XVIIIe siècle. Membre du secret du roi, une...

Documentaire L’inquisition révélée : Les geôles de l’esprit De la guerre de trente ans au siècle des Lumière, l’Eglise catholique est secouée par le conflit permanent qui...

Podcast Le Duc de Guise, un prince assassiné dans la chambre du roi À la veille de Noël 1588, au château de Blois, deux anciens amis, deux Henri s’affrontent pour le cœur...

Documentaire En Provence, fortunes et infortunes du Marquis de Sade Au XVIIe siècle, un soleil noir défiant la morale bourgeoise s’élève dans le ciel du Luberon, jetant sa part...