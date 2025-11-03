Ressources Dans la même catégorie

Podcast Les agents secrets de Louis XIV Pendant son règne, il a développé un réseau d’espionnage pour surveiller les affaires intérieures et étrangères de son royaume....

Podcast Elisabeth Bathory, la comtesse sanguinaire C’est peut-être la plus grande criminelle de tous les temps : Elisabeth Bathory vivait en Hongrie, à l’époque de...

Documentaire François 1er – Les Rois et Reines de France Découvrez l’incroyable histoire du roi à la salamandre, vainqueur de la bataille de Marignan et amoureux des bords de...

Documentaire Henri IV I Quelle Histoire Chef protestant, Henri IV a dû se convertir au catholicisme pour accéder au trône du royaume de France. Suivez...

Documentaire La citadelle Vauban d’Arras La Citadelle d’Arras est l’un des nombreux forts construits par Vauban, l’ingénieur militaire du roi Louis XIV. Ces forts...

Documentaire La construction du château de Versailles par Louis XIV Le château de Versailles incarne à la perfection l’ambition démesurée de Louis XIV, aussi connu sous le nom de...

Podcast Les fermiers, la classe sociale oubliée Qui étaient les fermiers d’Ancien Régime ? À la fois agriculteurs, gestionnaires et négociants, ils devaient avoir un œil...

Documentaire Les pirates étaient toujours des méchants ? Ils naviguaient sous le pavillon de la tête de mort – en tant qu’ennemis autoproclamés de l’humanité entière. Les...

Documentaire Les momies de sicile Sous les rues de Palerme se cachent des cryptes remplies de milliers de momies droites. Le chasseur de momies...

Conférence Des mots pour des maux : les journaux de santé royaux Sources de connaissance de la santé royale, les journaux rédigés par les médecins à la Cour sont des témoignages...

Documentaire 1720 – La faillite de Law La banqueroute du système financier imaginé par l’écossais John Law pour liquider la dette colossale laissée par le règne...

Podcast L’alchimie : une passion florentine Cet entretien propose de plonger dans un univers assez particulier : celui de l’alchimie. Cette science occulte, très en...

Podcast Nostradamus, la vérité sur ses prophéties Franck Ferrand nous parle de Nostradamus et de ses prophéties. Invitée, Jacqueline Allemand, a dirigé, à Salon-de-Provence, le Musée...

Documentaire La mystérieuse tombe de Shakespeare 400 ans après la mort de Shakespeare, l’historienne britannique Helen Castor est confrontée au mystère entourant sa sépulture. Située...

Documentaire Secrets d’histoire – Moi, Charles Quint, maître du monde Stéphane Bern nous emmène dans le magnifique palais de l’Alhambra de Grenade, dans le monastère de l’Escorial où reposent...

Documentaire Épopée québécoise en Amérique – 4 – L’habitant (1608-1760) L’habitant, personnage fondamental de la colonie, est bien différent du paysan français. Une culture distincte commence à se forger:...

Documentaire Enquêtes archéologiques – Île de Pâques, le grand tabou Qu’est-il arrivé aux habitants de l’île de Pâques, les Rapa Nui ? Depuis des décennies, le débat fait rage...

Documentaire Secrets d’Histoire : La princesse Palatine une commère à la cour de Louis XIV Elisabeth Charlotte de Bavière, Princesse Palatine, est une femme sans précédent qui vécut plus de quarante ans à la...

Podcast On vous emmène au château de Versailles ! « Au Cœur de l’Histoire » vous vous emmène au château de Versailles ! L’historienne Virginie Girod vous fait visiter ces...