Filles d’Isabelle de Castille et de Ferdinand d’Aragon, Catherine et Jeanne ont été des reines maudites. Les deux sœurs illustrent à elles seules la tragédie des alliances qui étaient le propre de leur temps. Naviguant entre l’Espagne, les Flandres et l’Angleterre, Dounia Tengour fait le portrait croisé de ces deux personnages, qui, victimes de leur époque, n’en restent pas moins mères de deux géants de l’histoire européenne : Charles Quint et Marie Tudor. Comment ont-elles chacune accueilli leur destinée ? Que garde-t-on de son hispanité quand on vit dans les Flandres ou en Angleterre ? Quelle était la place de la religion et de la politique dans leur quotidien ? Ont-elles toujours vécu comme des « exilées »? Que révèlent la solitude de Jeanne et la répudiation de Catherine sur la condition des reines au XVIe siècle ?