Comment vivait-on à la cour de Louis XIV? Pour le savoir Fred décide de se zapper en 1673 à Versailles… l’aventure commence. Il y rencontre Molière, Jean de la Fontaine, le médecin privé du Roi, le Grand Maître de maison, les courtisans… Fred n’a pas fini d’être surpris par les moeurs de la cour et la vie quotidienne dans le château du Roi Soleil. Une aventure pleine de rebondissements à laquelle Jamy nous apporte des clés pour mieux comprendre la grande et la petite histoire sous le règne de Louis XIV.
Réalisateur : Franck Chaudemanche
Cast : Frédéric Courant, Jamy Gourmaud
Série : Quelle Aventure