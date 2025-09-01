Lorsque l’on évoque le veuvage de Mme de Maintenon, on se trouve face à une période charnière qui a façonné son caractère et orienté son destin vers les plus hautes sphères du royaume de France.
Comment vivait-on à la cour de Louis XIV? Pour le savoir Fred décide de se zapper en 1673 à...
Lorsque l’on pense à la piraterie dans les Caraïbes, des figures comme Barbe Noire ou Henry Morgan viennent immédiatement...
En 1534, le breton Jacques Cartier part en expédition à la découverte du Canada baptisé « la Nouvelle France...
Franck Ferrand vous propose de découvrir Choderlos de Laclos, l’auteur des Liaisons dangereuses, et l’histoire du libertinage.
La banqueroute du système financier imaginé par l’écossais John Law pour liquider la dette colossale laissée par le règne...
Rendre compte au plus près des navires et des hommes de la réalité du combat sur mer entre le...
Écoutez l’histoire d’Estevanico, le premier Nord-africain à avoir participé à la conquête du Nouveau Monde au XVIe siècle, racontée...
Rapidement après la mort du fondateur de leur ordre, les Franciscains vont abandonner la stricte règle émise par saint...
Qui étaient les fermiers d’Ancien Régime ? À la fois agriculteurs, gestionnaires et négociants, ils devaient avoir un œil...
Henri VIII Tudor (1491-1547), le plus célèbre des souverains anglais, a incarné la fin du Moyen Âge et jeté...
L’histoire du règne de Louis XVI, racontée par des historiens de renom et reconstituée par des acteurs en costumes...
Au XVIIIème siècle, au cœur des Pays-Bas autrichiens, la petite ville de Spa est le lieu de rendez-vous de...
On appelait « corbeaux » les médecins qui soignaient la peste en raison de leur apparence singulière, rendue célèbre par un...
Enfouie sous la glace pendant des siècles, une forteresse oubliée ressurgit et retrace l’histoire de la Sibérie. En Sibérie...
Il est le premier dessinateur du microscopique. Au cœur du XVIIe siècle, le savant britannique Robert Hooke publie « Micrographia »,...
Michel Carmona, professeur émérite de géographie et agrégé d’histoire a abordé l’ambition du Cardinal de Richelieu de garantir l’indépendance...
« S’ils n’ont pas de pain, qu’ils mangent de la brioche! » demeure à ce jour la phrase la plus célèbre...
Pour explorer l’histoire des grandes familles de la Renaissance, Patrick de Carolis se rend à Florence, sur les traces...
Après le Grand incendie de Londres en 1666, la ville a pu renaître de ses cendres et de nouvelles...
En scrutant attentivement la vie du roi, on est frappé par sa capacité à faire face à un emploi...
