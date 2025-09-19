Ressources Dans la même catégorie

Podcast Blaise Pascal, un prodige français Franck Ferrand et ses invités retracent la vie de Blaise Pascal, figure emblématique du 17ème siècle dans les domaines...

Documentaire Comment se séduisait-on il y a 300 ans ? L’art de la séduction n’est pas donné à tout le monde, mais déjà à l’époque géorgienne, certains prétendaient pouvoir...

Article Thanksgiving, une tradition américaine incontournable Thanksgiving, ou l’Action de grâce, est bien plus qu’une simple fête inscrite dans le calendrier américain. C’est un moment...

Podcast La véritable histoire de Mozart, le compositeur voyageur Stéphane Bern raconte le génie de la musique qui a quitté Salzbourg et a ébahi les cours, de Paris...

Article Sir Philip Sidney : du favoritisme royal à la disgrâce Né au sein de la noblesse anglaise, sir Philip Sidney est le produit d’une lignée d’individus influents. Son père,...

Podcast La véritable histoire de l’Encyclopédie, l’emblème des Lumières Stéphane Bern raconte un ouvrage colossal rédigé sous la direction de Diderot et d’Alembert, celui qu’on nomme dictionnaire raisonné...

Conférence Spinoza, une philosophie pour éclairer notre vie Banni de la communauté juive à 23 ans pour hérésie, Baruch Spinoza décide de consacrer sa vie à la...

Article 4 infos essentielles sur Copernic Nicolas Copernic, astronome et mathématicien polonais du XVe et XVIe siècle, est l’une des figures les plus marquantes de...

Podcast Barberousse, le corsaire d’Alger Franck Ferrand revient sur une des pages les plus colorées de l’histoire de l’Afrique du Nord: les frères Barberousse...

Documentaire Le mystère des nains chasseurs de trésors de Venise A la Renaissance, la République de Venise est une des grandes puissances de l’Europe. Pour produire monnaie, bijoux, vaisselle...

Documentaire Qui est le véritable assassin d’Henri IV ? Henri IV est un Roi qui fait aujourd’hui l’objet d’une révérence particulière. Un mythe s’est constitué autour de sa...

Documentaire Mystérieux naufrages de la Compagnie des Indes À la fin du 17ème siècle, sous le règne de Louis XIV, la création de la Compagnie française des...

Podcast Qui était le vicomte de Turenne ? Génie militaire et mentor de Louis XIV, Henri de La Tour d’Auvergne, dit Turenne eut le privilège rare de...

Conférence La Princesse Palatine et Saint Simon, le Château sans concession Le regard vif et aiguisé de ces deux membres de la cour de Versailles dépeint les personnages de la...

Podcast Le veuvage de Mme de Maintenon Lorsque l’on évoque le veuvage de Mme de Maintenon, on se trouve face à une période charnière qui a...

Conférence Marie-Antoinette « architecte » ? L’une des grandes passions de Marie-Antoinette fut sans aucun doute l’aménagement, et le décor de ses espaces privés qui...

Documentaire L’escalier du roi d’Aragon Aujourd’hui Clin d’œil frotte une lampe merveilleuse pour en faire sortir un génie…ben oui, parce que franchement, c’est la...

Documentaire Barbe Noire : la terreur des mers Barbe Noire, de son vrai nom Edward Teach, est sans conteste l’une des figures les plus emblématiques de l’âge...

Documentaire Henri IV I Quelle Histoire Chef protestant, Henri IV a dû se convertir au catholicisme pour accéder au trône du royaume de France. Suivez...