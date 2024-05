Podcast



D’abord écartée de la succession au trône d’Angleterre, elle deviendra finalement reine le 17 novembre 1558 à la mort de sa demi-sœur, Marie Tudor. Elle choisit de ne jamais se marier, afin de conserver son pouvoir, ce qui lui vaudra le surnom de « reine vierge ». Femme la plus puissante du XVIème siècle, Elisabeth soignait son image de souveraine intransigeante, volontaire et courageuse, qualités qu’elle mettra un point d’honneur à conserver jusqu’à sa mort. Celle qui a lui donné le plus de fil à retordre est une autre femme : Marie Stuart, la reine d’Écosse. Suite à leur affrontement, l’Écosse a été intégrée au royaume d’Angleterre.