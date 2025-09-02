James Hutton est le premier à avoir remarqué les différences entre des roches pourtant très proches, et à en chercher la raison.
James Hutton est le premier à avoir remarqué les différences entre des roches pourtant très proches, et à en chercher la raison.
Lorsque l’on évoque le veuvage de Mme de Maintenon, on se trouve face à une période charnière qui a...
Comment vivait-on à la cour de Louis XIV? Pour le savoir Fred décide de se zapper en 1673 à...
Lorsque l’on pense à la piraterie dans les Caraïbes, des figures comme Barbe Noire ou Henry Morgan viennent immédiatement...
En 1534, le breton Jacques Cartier part en expédition à la découverte du Canada baptisé « la Nouvelle France...
Franck Ferrand vous propose de découvrir Choderlos de Laclos, l’auteur des Liaisons dangereuses, et l’histoire du libertinage.
La banqueroute du système financier imaginé par l’écossais John Law pour liquider la dette colossale laissée par le règne...
Rendre compte au plus près des navires et des hommes de la réalité du combat sur mer entre le...
Écoutez l’histoire d’Estevanico, le premier Nord-africain à avoir participé à la conquête du Nouveau Monde au XVIe siècle, racontée...
Le sultan Soliman a régné durant 46 ans sur l’empire ottoman, de 1520 à 1566. Il en a assuré...
Dans ce nouveau podcast des Récits du Figaro, Isabelle Schmitz, rédactrice en chef adjointe du Figaro Hors Série, nous...
Près de deux siècles après la publication des Trois Mousquetaires d’Alexandre Dumas, la devise “Tous pour un, un pour...
La mort d’Amy Robsart, survenue en septembre 1560, demeure encore un mystère. S’agit-il d’un meurtre ou d’un suicide ?...
À regarder l’œuvre colossal de Michel-Ange, sculpteur, peintre, et architecte enfin, mais seulement à l’heure tardive où il se...
Embarquez pour un voyage au XVIIe siècle, au cœur de l’histoire de Blaise Pascal, racontée par l’historienne Virginie Girod...
Athénaïs de Montespan fut la maîtresse du Roi Soleil. Dans la floppée des courtisanes, elle fut la préférée de...
Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, l’empire britannique et les provinces unies sont les 2 puissances maritimes mondiales....
Le code de conduite des pirates, souvent mythifié et romancé, était en réalité un ensemble de règles strictes régissant...
L’Empire aztèque est considéré comme l’une des plus puissantes civilisations d’Amérique centrale, mais aussi l’une des plus sanguinaires. En...
La peur d’être asservis par les Ottomans est l’un des plus grands traumatismes subis par les habitants de l’Europe...
Robert Surcouf est l’une des figures légendaires de l’histoire maritime française. Connu pour son audace et ses exploits comme...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site