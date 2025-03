Podcast

Quelles sont les origines des Lumières ? Dans les faits, le règne de Louis XIV et le XVIIe siècle ne sont pas étrangers à leur émergence. Non seulement à travers la fameuse querelle des Anciens et des Modernes, mais aussi parce que des hommes comme Descartes, Bacon ou Spinoza n’ont pas connu le XVIIIe siècle. Ils n’en restent pas moins des penseurs qui ont marqué profondément les philosophes et le fameux siècle des Lumières. Dans son dernier ouvrage consacré à L’Europe des Lumières, Bernard Cottret dresse un tableau complexe du continent et de ses rapports avec les nouveaux courants de pensée. Au-delà de la fameuse révolution anglaise, il souligne l’importance de faits historiques comme la défaite des Turcs à Vienne, la révolution de l’édit de Nantes et la fin de la guerre de Succession d’Espagne. Sans oublier le facteur religieux qu’est le réformisme catholique.