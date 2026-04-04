Il aura fallu un scandale impliquant un couple de célébrités pour imposer le débat en Allemagne et pousser des milliers de personnes dans la rue contre les cyberviolences sexuelles. Pendant des années l’acteur Christian Ulmes aurait usurpée l’identité de sa femme à l’époque, Collien Fernandes, pour diffuser sans son consentement des vidéos pornographiques truquées à l’IA la mettant en scène. Un phénomène en pleine expansion, et qui touche quasi exclusivement les femmes, célèbres ou non, et ce, quel que soit leur âge. Si l’UE veut se doter d’un cadre commun criminalisant la création et la diffusion de ces « deepfakes porn » dans tous les Etats membres d’ici juin 2027, comment lutter aujourd’hui contre ce phénomène ?