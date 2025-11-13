En juillet 2025, une journée en état d’alerte au tsunami aura suffi à réveiller le traumatisme du 11 mars...
En Allemagne, le suicide assisté est un droit fondamental depuis 2020. Désormais, chacun peut décider de sa mort. Mais dans...
Un cimetière made in XXIe siècle
Deux guerres civiles, entre 1989 et 2003, ont broyé le Libéria en Afrique de l’Ouest. Plus de 250 000...
Réprimée, souvent victorieuse, elle fait vaciller plusieurs régimes. Elle, c’est la Génération Z, des jeunes entre 13 et 26...
Nous assistons à la transhumance qui commence dès l’aube au son des sonnailles. Une bergère témoigne : « Pour moi...
Bangladesh : Les très petites mains de l’acier
Près de 60’000 personnes originaires de Bosnie-Herzégovine vivent en Suisse. La moitié d’entre eux ont fui la guerre qui...
Dans la région amazonienne de Madre de Dios, au Pérou, la déforestation fait rage : l’orpaillage dicte sa loi,...
Située à vingt kilomètres de Rotterdam, Dordrecht est célèbre pour sa réserve naturelle et son centre historique, l’un des...
Wang Dafu est un milliardaire chinois de 45 ans. Il a fait fortune dans l’immobilier et a pour ambition...
A Ris-Orangis, dans l’Essonne, Chrétiens, Juifs et Musulmans prient dans la même rue. StreetPress a posé sa caméra dans...
Au début des années 90, les États Unis sont en guerre contre la cocaïne. A l’époque, l’ennemi public numéro...
Dès le début de l’occupation russe, le peuple tchétchène, réputé pour son caractère montagnard rejetant toute domination externe et...
Dans la région d’Almeria, dans le sud de l’Espagne, 80 000 immigrés travaillent dans la plus grande concentration de...
Sergio forme des soldats contre les braconniers
Dans le Grand Nord canadien s’étend un immense désert glacé. Des terres inhospitalières dont la superficie fait plus du...
Les sciences de l’éducation : apports, enjeux, réflexions dans le champ de l’éducation et de la formation.
Quand un seul homme met à jour les plus gros secrets…
Le 14 août dernier, dans un effroyable tremblement, une partie du pont Morandi, à Gênes, s’effondre. Bilan : 43...
