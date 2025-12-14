Documentaire

Déforestation, réchauffement climatique… Sensibles à ces alertes, de nouveaux bienfaiteurs ont fait leur apparition : les « éco-barons ». Ils ont vendu leurs jets privés et leurs oeuvres d’art pour se consacrer à la sauvegarde de notre planète. Roxane Quimby a fait fortune avec des produits de beauté naturels. Dans l’Etat du Maine, aux USA, cette multimillionnaire a décidé de sortir son carnet de chèque pour racheter des terres et les sauver. Deuxième fortune d’Afrique du Sud, Johann Rupert est l’actionnaire principal du groupe de luxe Richmont. Son père, Anton Rupert, entrepreneur philanthrope dévoué à la nature est à l’origine des célèbres « Peace-Parks » en Afrique Australe. Pour les Rupert, l’avenir de ces parcs passe par le développement de l’éco-tourisme. En France, Etienne Bourgois, le pdg d’Agnès B, finance la prochaine expédition de la goélette Tara. Sa mission : ausculter les océans et essayer d’analyser l’impact du réchauffement climatique. Johann Eliasch, un milliardaire suédois a acheté en 2005 deux cent mille hectares de forêt amazonienne. Pour lui, devenir propriétaire d’une forêt, c’est pouvoir vendre des permis de polluer à des entreprises qui veulent équilibrer leur bilan carbone. Mc Davis a fait fortune dans l’immobilier et le rachat de sociétés en faillite. A Nokuse Plantation, en Floride, une réserve de 200 km2, il travaille d’arrache pied sur ses terres pour protéger le longleaf pine, en voie de disparition avant son arrivée. Notre film raconte la prise de conscience, les motivations et les actions de ces philanthropes.