C’est le projet fou d’une entreprise née dans la Silicon Valley, près de San Francisco. Au pays de Google, Apple ou Facebook, Tesla entend rayonner sur la planète en créant la voiture électrique la plus écolo possible. A sa tête, Elon Musk, 38e fortune mondiale. Ce multimilliardaire, créateur de Paypal, a entamé une guerre industrielle avec ses concurrents quitte à faire des victimes… Ses ambitions semblent sans limite : lui qui s’est également lancé dans la conquête spatiale affirme qu’il se voit finir sa vie sur mars.