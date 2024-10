Conférence

Alors que de nombreuses applications sont inspirées du monde animal, une tendance nouvelle se fait jour, centrée cette fois sur les capacités adaptatives des plantes. Ces capacités sont d’autant plus remarquables que les plantes sont incapables de se déplacer et n’ont ni muscles, ni cerveau. Les chercheurs Agnès Guillot et Jean-Arcady Meyer évoqueront les projets et les résultats déjà obtenus dans des domaines aussi divers que ceux de l’industrie, de la médecine, de l’architecture, du design, de l’informatique et de la robotique.