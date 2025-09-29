Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La voiture superintelligente Malgré les dernières avancées technologiques plutôt encourageantes, l’arrivée des véhicules complètement autonomes sur nos routes n’est pas pour demain....

Documentaire Comment les plateformes pétrolières résistent-elles aux éléments ? Ces machines colossales sont confrontées à des conditions climatiques extrêmes, en surface mais aussi sous l’eau.

Documentaire Le piano virtuose Un piano capable de jouer seul une Ballade de Chopin? C’est possible ! À partir d’une performance enregistrée, ce...

Article Cybersécurité : comment se protéger des menaces ? Nous vivons aujourd’hui dans un monde hyperconnecté dans lequel le numérique a une place centrale. Si celui-ci se présente...

Conférence Numérisation et patrimoine, que devient l’objet ? Débat autour de l’archéologie et du patrimoine culturel à l’ère de la transformation numérique. Lorenz Baumer et Marc-André Renold,...

Podcast Médias face à l’IA : une nouvelle ère de l’information L’intelligence artificielle transforme en profondeur le monde de l’information. Dans ce débat, trois acteurs majeurs des médias partagent leur...

Documentaire Peut-on encore faire confiance aux cartes bleues ? Victime de son succès et des nouvelles technologies, la carte bancaire fait l’objet de nombreuses fraudes. Le moyen de...

Documentaire Megatrains – Etats Unis – transports XXL Aucun des megaTrains capables de transporter de lourdes charges ne peut soutenir la comparaison avec le Schnabel Car. Ce...

Documentaire TGV : la réussite francaise (2/2) Entré en service en septembre 1981, le TGV fait la fierté de la France. Il a transporté plus de...

Article Proxy à Londres : Quand l’utiliser et comment ça marche ? Si vous avez déjà été confronté à une restriction géographique en faisant des recherches ou analyses sur le web,...

Podcast Métro On le sait, beaucoup de nos auditeurs nous écoutent en allant au travail le matin. Peut être même, êtes...

Documentaire Pourquoi et comment contrôler votre compte Google my activity ? Pour une navigation plus rapide et plus efficace, Google a mis en place l’option « mon activité » ou « Google my...

Conférence Des outils toujours plus innovants ! Si les instruments de physique étaient considérés comme les plus fidèles alliés des physiciens de l’époque pour comprendre le...

Article Comment fonctionne une cigarette électronique ? La cigarette électronique, ou e-cigarette, est un dispositif conçu pour simuler l’acte de fumer, mais sans combustion de tabac....

Article Comment avoir une définition simple de ce qu’est un téléphone VoIP ? Le monde de la communication ne cesse de se développer en France et dans le monde. Les innovations permettent...

Article L’innovation technologique dans le secteur bancaire européen Dans le contexte économique actuel, la transformation numérique bouleverse profondément le secteur bancaire en Europe, offrant de nouvelles perspectives...

Documentaire Au coeur du cerveau – Qui serons-nous? Le neurologue américain David Eagleman s’intéresse aux capacités du cerveau humain. Dans ce numéro, il se demande quel sera...