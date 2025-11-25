Taxis volants, robots humanoïdes, voitures sans chauffeur… En une dizaine d’années, la Chine est devenue le nouvel empire des innovations technologiques. Une équipe de Ligne Rouge s’est rendue à Shenzen, la ville chinoise la plus futuriste où sont conçus bon nombre de ces équipements boostés à l’intelligence artificielle. A l’image de la marque BYD (prononcer à l’anglaise « Bi Ouaille Di ») devenue le premier constructeur de voitures électriques devant l’entreprise américaine Tesla. Un grand reportage Ligne Rouge de Fabrice Babin, Nicolas Baggioni et Alexandre Funel