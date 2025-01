Documentaire

Le train est un des moyens de transport les plus sûrs. Mais en une seule seconde, la vitesse et les tonnes de métal peuvent transformer un train en piège mortel, et entraîner la mort certaine des passagers. Dans l’ombre, les scientifiques de «Crash Science» travaillent depuis des décennies pour assurer notre sécurité. Des premières locomotives (qui se télescopent et se désintègrent) au TGV (un des trains les plus sûrs du monde), ce documentaire montre les progrès de cette science qui a sauvé de milliers de vies et qui a fait du train une véritable merveille technologique