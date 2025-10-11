Documentaire

Ce film raconte l’avenir que nous promet la révolution digitale. Une révolution faite d’objets qui nous mesurent, accumulent nos données et de logiciels qui comblent tous nos besoins. Où les écrans d’ordinateurs et de smartphones vont disparaître pour nous plonger dans un immense cloud, où la connexion sera permanente.

Un futur où l’intelligence artificielle grâce aux assistants personnels devinera toutes nos envies. Un futur où nous parlerons à notre frigidaire et où un simple boitier gèrera nos comptes bancaires.

Cette révolution 3.0, c’est l’avenir que nous préparent les géants de la Silicon Valley, les GAFA, les nouveaux maîtres du monde.

Quantified self (la mesure permanente de soi), Big Data, réalité augmentée, autant d’outils au service de l’utopie numérique, marketés pour assurer notre bonheur… Mais derrière cette vision scientiste se profile la menace d’une société de contrôle. La civilisation digitale va-t-elle servir l’Homme… ou l’asservir?

Un reportage de Philippe LAGNIER