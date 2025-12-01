Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Il nous montre comment on utilise le Deep Web Il accède à la face cachée d’internet en quelques clics

Documentaire Internet, un géant très vulnérable Alors qu’Internet fonctionne grâce à un vaste réseau de câbles sous-marins fortement exposé aux risques d’accident et de sabotage,...

Article Le Pen Display 16 Lite 4K OLED de Xencelabs est désormais disponible Présentant les œuvres des collaborateurs Pixar RenderMan et DAMN! Visdev, qui seront bientôt mises en vedette dans un court...

Podcast Comment l’IA redéfinit notre compréhension du monde Alors que le sommet sur l’IA se tient à Paris, Stéphane Mallat, mathématicien et professeur au Collège de France,...

Article Comment fonctionne une intelligence artificielle générative ? Cette ère dynamique de la technologie est le terreau fertile des innovations sans précédent. L’une de ces avancées technologiques...

Article SEO WordPress : les essentiels à savoir pour un site web Quand on entreprend une création ou une refonte de site sous WordPress, il ne s’agit pas simplement de refaire...

Podcast Grosses machines et petites pannes : le calcul parallèle intensif On va parler d’informatique. Pas de Window, de Mac ou d’Amstrad, on ne va pas parler non plus d’installation...

Article Comment obtenir plus de vues sur vos Stories Instagram en 7 étapes simples Vous voulez savoir comment obtenir plus de vues sur vos Stories Instagram ? Si c’est le cas, vous avez...

Article Quel est l’ordinateur idéal qui va avec vos besoins Depuis que le premier ordinateur de bureau est arrivé sur le marché, encadrant la première génération de ces ordinateurs,...

Conférence Au-delà des données Si l’importance des humanités numériques pour la recherche ne semble plus faire débat aujourd’hui, les tensions et les difficultés...

Documentaire La face cachée de Google Google est le moteur de recherche le plus riche du monde et incontournable au point d’être devenu un verbe....

Documentaire Democracy – La ruée vers les datas (1/2) Chaque fois que nous faisons nos courses sur Internet, interrogeons un moteur de recherche, activons la géolocalisation sur notre...

Documentaire Xenius – Google et son impact sur notre monde À ses débuts, Google était un moteur de recherche sur Internet. Avec son entité Alphabet, créée en 2015, l’entreprise...

Article Quels critères pour choisir un consultant SEO ? Si vous voulez à coup sûr gagner en visibilité sur les moteurs de recherche, il ne faut pas confier...

Conférence Mythes et réalités de l’intelligence artificielle Elisa FROMONT, Professeure à l’Université de Rennes 1 et chercheur à l’Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires...

Article Pourquoi faire appel à une agence SEO ? Faire appel à une agence SEO présente de nombreux avantages pour les entreprises. Le référencement naturel, également connu sous...

Documentaire Des neurones (virtuels) à l’intelligence (artificielle) Tout le monde en parle de l’intelligence artificielle… Entre curiosité, peur, enthousiasme, fascination, Jean-Louis Coatrieux, directeur de recherche Inserm...

Podcast IA et école : alliée ou menace pour les apprentissages ? L’intelligence artificielle (IA) génère des opportunités mais aussi des défis pour l’école. Si certains y voient des gains de...