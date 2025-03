Article

Pourquoi la conduite autonome est 10 fois plus sûre, plus efficace et plus durable pour la mobilité urbaine. Alors que l’intelligence artificielle redéfinit les industries à l’échelle mondiale, le secteur des transports connaît une transformation majeure. La technologie de conduite autonome progresse rapidement vers un déploiement à grande échelle, avec des entreprises leaders démontrant leurs capacités dans de nombreuses villes. Dans cette vague de changement, Waymo de Google et Apollo Go de Baidu se démarquent comme des acteurs clés façonnant l’avenir de la mobilité autonome.

Waymo, pionnier de l’industrie mondiale de la conduite autonome, a déployé avec succès ses opérations commerciales dans quatre grandes villes américaines, offrant environ 150 000 trajets par semaine et démontrant une forte capacité de mise à l’échelle. Pour renforcer davantage son leadership dans le secteur de la conduite autonome aux États-Unis, Waymo prévoit de mener des tests dans plus de dix nouvelles villes, avec Las Vegas et San Diego comme premiers sites de déploiement.

Pendant ce temps, Apollo Go, le service de transport autonome de Baidu, s’est imposé comme le leader du secteur de la mobilité autonome en Chine. D’ici février 2025, Apollo Go aura atteint un niveau d’exploitation entièrement sans conducteur à travers le pays, éliminant ainsi le besoin de chauffeurs de sécurité à bord.

Selon les dernières données de Baidu, Apollo Go a effectué 1,1 million de trajets au quatrième trimestre 2024, avec une moyenne d’environ 12 000 trajets par jour, ce qui le place parmi les plus grands fournisseurs de services de transport autonome commercial au monde. Ces deux entreprises repoussent les limites de la technologie de conduite autonome aux États-Unis et en Chine, accélérant ainsi ensemble le développement mondial des services de mobilité basés sur l’intelligence artificielle.

Lorsque la conduite autonome atteint une échelle de plusieurs dizaines de milliers de trajets par jour, une gestion efficace des opérations devient essentielle. Le RT6 est l’un des principaux atouts d’Apollo Go pour un déploiement à haute efficacité. Ce véhicule entièrement autonome est doté d’une technologie avancée d’échange de batteries, permettant une recharge en moins de quatre minutes. Le temps ainsi économisé se traduit par une capacité accrue à transporter davantage de passagers. Grâce à ces innovations, Apollo Go est en mesure d’offrir des services compétitifs et évolutifs dans un nombre croissant de régions et de villes.

Le déploiement mondial de la mobilité autonome attire des investissements considérables de la part des secteurs public et privé. Selon le département des transports de Hong Kong, Apollo Go a obtenu avec succès le premier lot de licences pilotes pour véhicules autonomes en 2024, marquant ainsi sa première incursion dans les régions à conduite à droite et circulation à gauche. Les marchés à conduite à droite, comprenant le Royaume-Uni, Singapour, le Japon et l’Australie, représentent un tiers du marché automobile mondial.

Cette année, Waymo a annoncé un partenariat avec Nihon Kotsu, la plus grande compagnie de taxis de Tokyo, ainsi qu’avec GO, afin d’introduire des véhicules autonomes dans la capitale japonaise. La première flotte est prévue pour 2025.

Lors du World Government Summit (WGS) à Dubaï, Robin Li, cofondateur et PDG de Baidu, a mis en avant les avantages à long terme de l’IA dans le secteur des transports. Parallèlement, le ministre d’État émirati chargé de l’intelligence artificielle a proposé la mise en place d’une flotte de véhicules entièrement autonomes pour les futurs événements du WGS, une initiative qui pourrait être soutenue par la technologie d’Apollo Go.

À mesure que les villes du monde entier accélèrent l’intégration de la conduite autonome dans leurs infrastructures, la mobilité autonome devient un axe d’investissement stratégique. Les gouvernements, en particulier en Chine et aux États-Unis, accélèrent la mise en place de politiques visant à soutenir le développement des transports alimentés par l’intelligence artificielle.

Pour Apollo Go et Waymo, l’adaptation rapide à des environnements inconnus représente un défi majeur, car aucune ville ne possède exactement les mêmes conditions de circulation.

Cependant, une attente universelle parmi les passagers urbains reste la même : un trajet sûr et confortable. Pour répondre à cette demande, Apollo Go a doté ses véhicules de commandes vocales interactives, de sièges massants et d’un réglage à distance de la climatisation, offrant ainsi une expérience passager optimisée grâce à des fonctionnalités intelligentes et intuitives.

À mesure que de plus en plus de villes investissent dans le transport autonome, des entreprises comme Apollo Go et Waymo démontrent que la mobilité alimentée par l’intelligence artificielle n’est plus un concept futuriste, mais une réalité qui transforme dès aujourd’hui les transports urbains.

À propos d’Apollo Go

Apollo Go, également connu sous le nom de Luobo Kuaipao, est le service de transport autonome de Baidu et l’un des leaders mondiaux des solutions de mobilité autonome à grande échelle. Premier service commercial de robotaxi entièrement sans conducteur en Chine, Apollo Go ouvre la voie à l’intégration de l’intelligence artificielle, du big data et de l’automatisation pour construire les villes intelligentes de demain.