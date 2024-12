Conférence

Quelles sont les similarités et les différences actuelles entre l’intelligence artificielle et l’intelligence humaine? Ces différences sont-elles vouées à disparaître dans le futur grâce aux progrès de la technologie?

Après l’émergence des ordinateurs, puis de l’internet, l’intelligence artificielle nous conduit rapidement à une troisième révolution technologique majeure. Les algorithmes d’intelligence artificielle s’immiscent en effet dans tous les aspects de notre vie et devraient, au même titre que les ordinateurs dans les années 70-80, redéfinir le rôle de l’humain dans nos sociétés. Ils nous surpassent d’ores et déjà dans le domaine de la reconnaissance visuelle, dans l’analyse de données complexes ou dans la plupart des jeux. Ils sont au cœur des cockpits d’avions, seront bientôt dans nos voitures et contribueront au développement de robots autonomes d’ici quelques décennies. Est-ce à dire que l’intelligence artificielle est une copie de l’intelligence humaine vouée à rattraper, puis à dépasser celle-ci ? Les progrès récents sont en effet dus, en grande partie, à des techniques d’apprentissage sur des réseaux de neurones artificiels directement inspirés du fonctionnement du cerveau. Les similarités sont frappantes mais nous verrons qu’il reste néanmoins des différences fondamentales qui représentent, à l’heure actuelle, d’immenses défis pour les chercheurs. En théorie, néanmoins, il n’est plus déraisonnable de penser que des machines conscientes, dotées de libre arbitre et d’émotions, émergeront d’ici quelques générations.