Conférence L’intelligence peut-elle être artificielle ? L’intelligence artificielle soulève une question fondamentale : peut-on réellement parler d’intelligence lorsqu’il s’agit de machines ? Traditionnellement, l’intelligence est...

Conférence La Comex, cinquante ans sous la mer La Comex a été pionnière dans la plongée profonde industrielle après avoir développé toute la physiologie hyperbare nécessaire à...

Article 4 infos insolites sur ChatGPT L’avènement de ChatGPT en novembre 2022 a marqué une rupture technologique sans précédent, comparable à l’arrivée d’Internet ou du...

Article Les mécanismes de l’écholocalisation dévoilés L’écholocalisation est un phénomène fascinant permettant à certaines espèces de naviguer et de chasser dans l’obscurité totale. Des recherches...

Documentaire Chine: le nouvel empire de la tech Taxis volants, robots humanoïdes, voitures sans chauffeur… En une dizaine d’années, la Chine est devenue le nouvel empire des...

Documentaire BEHAVIORS.AI un robot qui décrypte nos émotions De plus en plus de robots sont amenés à interagir avec les humains au quotidien. Le Laboratoire d’informatique en...

Documentaire Voitures autonomes : l’algorithme au volant Des navettes sans chauffeur – mais avec un accompagnateur humain – conduisent quotidiennement des usagers des transports publics dans...

Documentaire Sci-Fi Science – Les robots \r

De » Terminator » à » La Guerre des étoiles « , tous les films de science-fiction ont leurs robots...

Documentaire Le meilleurs des mondes – Technologie Les experts étudient l’impact des nouvelles technologies sur nos modes de vie et de communication et, plus largement, sur...

Documentaire Les dessous de la mondialisation – Japon, la prophétie d’Asimov Tokyo, la plus grande ville du monde. 37 millions d’habitants vivent et travaillent ici dans cette capitale multipolaire, électrique,...

Article Comment l’IA transforme les métiers créatifs L’intelligence artificielle s’est imposée comme une force motrice dans presque tous les secteurs d’activité, y compris les métiers créatifs....

Conférence Les poussières sont partout Les poussières sont partout : sur la Terre, sur la Lune, sur Mars avec ses tourbillons géants mais aussi...

Article Comment choisir son robot IA : un guide simple par un expert En tant qu’expert en robotique et IA, je vais vous guider à travers le processus de sélection d’un robot...

Documentaire TGV M : la technologie du nouveau fleuron de la SNCF Découvrez les avancées en matière de confort, de performance énergétique, et de design qui font de ce TGV un...

Documentaire Science ou fiction – Technologie \r

Un oeuf peut-il cuire avec un téléphone cellulaire ? L’eau peut-elle exploser sous l’effet des micro-ondes ? Un voleur...

Documentaire Futurescape – La révolution des robots A mesure que le temps passe, les progrès dans le domaine de la robotique sont de plus en plus...