L’intelligence artificielle soulève une question fondamentale : peut-on réellement parler d’intelligence lorsqu’il s’agit de machines ? Traditionnellement, l’intelligence est...
La Comex a été pionnière dans la plongée profonde industrielle après avoir développé toute la physiologie hyperbare nécessaire à...
L’avènement de ChatGPT en novembre 2022 a marqué une rupture technologique sans précédent, comparable à l’arrivée d’Internet ou du...
L’essor des technologies d’intelligence artificielle appliquées au visuel marque une transition majeure dans la manière dont l’image et la...
L’écholocalisation est un phénomène fascinant permettant à certaines espèces de naviguer et de chasser dans l’obscurité totale. Des recherches...
Taxis volants, robots humanoïdes, voitures sans chauffeur… En une dizaine d’années, la Chine est devenue le nouvel empire des...
De plus en plus de robots sont amenés à interagir avec les humains au quotidien. Le Laboratoire d’informatique en...
Des navettes sans chauffeur – mais avec un accompagnateur humain – conduisent quotidiennement des usagers des transports publics dans...
\r\nDe » Terminator » à » La Guerre des étoiles « , tous les films de science-fiction ont leurs robots...
Les experts étudient l’impact des nouvelles technologies sur nos modes de vie et de communication et, plus largement, sur...
Tokyo, la plus grande ville du monde. 37 millions d’habitants vivent et travaillent ici dans cette capitale multipolaire, électrique,...
L’intelligence artificielle s’est imposée comme une force motrice dans presque tous les secteurs d’activité, y compris les métiers créatifs....
Un nouveau monde est en train de naître… Une révolution scientifique est en marche… Cette grande révolution, il faut...
TikTok reste en 2025 une plateforme où la visibilité peut se construire… ou s’effondrer en quelques heures. Pour les...
Les poussières sont partout : sur la Terre, sur la Lune, sur Mars avec ses tourbillons géants mais aussi...
En tant qu’expert en robotique et IA, je vais vous guider à travers le processus de sélection d’un robot...
Découvrez les avancées en matière de confort, de performance énergétique, et de design qui font de ce TGV un...
\r\nUn oeuf peut-il cuire avec un téléphone cellulaire ? L’eau peut-elle exploser sous l’effet des micro-ondes ? Un voleur...
A mesure que le temps passe, les progrès dans le domaine de la robotique sont de plus en plus...
Le verre trempé est un matériau de sécurité largement utilisé dans des domaines variés comme la construction, l’automobile, l’électroménager...
