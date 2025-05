Documentaire

Comment optimiser sa campagne de marketing ? Peut-on lire dans le cerveau et faire des prédictions ? Les marketeurs peuvent-ils nous contrôler ? Découvrez l’explication des expériences qui sont faites pour essayer de mieux comprendre le comportement du consommateur. Nous sommes exposés à 2 millions de pub dans notre vie mais c’est la crise, chaque dollar dépensé doit faire la différence. Chaque dollar dépensé dans le marketing doit être extrêmement efficace. Optimiser les campagnes marketing, les automatiser et les rendre plus efficaces à moindre coût, c’est le rôle du. Mais cela peut encore aller plus loin. Le neuromarketing utilise les nouvelles techniques d’exploration cérébrale et en principe il n’ya qu’un objectif : comprendre notre subconscient. Le soigner mais aussi pour mieux nous influencer … Ces questions et toutes celles que soulèvent les sciences du cerveau font débat, les parlementaires s’interrogent sur les enjeux éthiques des neurosciences et notamment sur le neuromarketing.