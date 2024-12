Conférence

Débat autour de l’archéologie et du patrimoine culturel à l’ère de la transformation numérique. Lorenz Baumer et Marc-André Renold, professeurs à l’Université de Genève ont échangé leurs points de vue d’archéologue et de juriste sur ces questions, avec Anne Laure Bandle, enseignante, chercheuse et avocate pour la modération du débat avec le public présent dans l’auditoire ainsi que sur Zoom.

La confrontation du réel au virtuel pose de nombreux défis aux archéologues, aux juristes, aux musées, aux artistes, aux collectionneurs et collectionneuses et bien sûr au public

• Ira-t-on encore au musée en 2040?

• Faut-il encore conserver à tout prix les œuvres et objets d’art anciens?

• À qui les œuvres numérisées appartiennent-elles vraiment?