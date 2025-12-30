Les nouveaux modèles de véhicules mis sur le marché seront tous équipés d’une boîte noire qui enregistrera ce qui s’est passé juste avant et juste après un accident. Des données qui pourraient être communiquées en cas de procédure judiciaire. Mais aujourd’hui déjà, de nombreux véhicules enregistrent et transmettent une multitude d’informations sur leur conducteur. Reportage à Berlin de Kassensturz adapté par ABE.
En Suisse, les autorités de poursuites pénales ou des assureurs pourraient-ils aussi avoir accès à ce type d’informations ? Aujourd’hui, de nombreux véhicules sont équipés de dispositifs qui enregistrent une multitude d’informations, comment faut-il encadrer cela ? Linda Bourget en parle avec Adrian Lobsiger, préposé fédéral à la protection des données.