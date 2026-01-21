Podcast

Avant d’être l’empereur des Français, Napoléon était un enfant corse, fils de Charles Bonaparte, avocat ambitieux tiraillé entre deux mondes. Franck Ferrand revient sur cette figure souvent oubliée : un père entre résistance et intégration, entre patriotisme corse et opportunité royale.

De la bataille de Ponté-Novo à Versailles, en passant par l’éducation de ses enfants et son combat contre la maladie, Charles Bonaparte incarne les prémices du destin impérial.

Un récit intime, poignant et méconnu de l’histoire napoléonienne.