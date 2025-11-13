Podcast

En 1587, une colonie anglaise s’installe sur l’île de Roanoke, en Caroline du Nord. John White laisse 117 colons — dont sa propre fille et sa petite-fille, Virginia Dare — pour aller chercher du secours en Angleterre. Lorsqu’il revient trois ans plus tard, tout a disparu. Le village est vide. Aucun corps, aucun signe de lutte. Seul un mot : « Croatoan ».

Depuis, le mystère fascine et alimente les théories les plus diverses. Attaque, famine, fusion avec les autochtones, manigances politiques… Que s’est-il vraiment passé ?