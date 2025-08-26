Rendre compte au plus près des navires et des hommes de la réalité du combat sur mer entre le début du XVIe et le milieu du XVIIe siècle, tel est le pari du livre d’Alexandre Jubelin : comment ont évolué les techniques navales ?Quelle était la vie à bord de ces vaisseaux de guerre ? Qui étaient ces hommes qui se battaient et ne pouvaient fuir une fois l’abordage engagé ? Quel est le rôle de l’artillerie dans les combats? Est-elle une révolution ou au contraire un long moment de transformation des techniques de combat ? Dans le cadre des Rendez-vous de l’histoire consacrés à la mer (Edition 2022), Alexandre Jubelin est notre invité.