Ressources Dans la même catégorie

Podcast Estevanico, le premier nord-africain à la conquête du Nouveau monde Écoutez l’histoire d’Estevanico, le premier Nord-africain à avoir participé à la conquête du Nouveau Monde au XVIe siècle, racontée...

Article Sixte V : l’homme de fer du Vatican Rapidement après la mort du fondateur de leur ordre, les Franciscains vont abandonner la stricte règle émise par saint...

Documentaire Louis XVI : le dernier roi de l’Ancien Monde Roi de France dès 1774, Louis XVI tente de réformer le royaume : fin de la torture, impôt plus...

Documentaire 1521 – La conquête de Mexico Le 13 août 1521, à l’issue d’un long siège, Tenochtitlán-Mexico, la capitale de l’Empire aztèque, tombe entre les mains...

Article 4 infos insolites sur les pirates Quand on pense aux pirates, les images qui viennent en tête sont souvent celles popularisées par les films et...

Documentaire Le monde des Incas Plongez dans la découverte de la civilisation Inca et de ses lieux mythiques. Réalisateur : Jacques Vichet

Conférence François Martin de Vitré, apothicaire aventurier De compagnie des Indes, l’Histoire a retenu celle de Colbert avec ses soieries et son thé, ses porcelaines chinoises...

Podcast La véritable histoire du duc de Sully, le fidèle ministre d’Henri IV Le duc de Sully, né Maximilien de Béthune en 1560, est l’une des figures les plus emblématiques du règne...

Documentaire Secrets d’histoire – Et si Henri III n’était pas mignon ? Critiqué pour son tempérament efféminé, son inconstance ou sa proximité avec ses jeunes favoris, le roi Henri III, qui...

Documentaire Ivan Le Terrible Ivan IV Vassiliévitch (1530-1584) méritait-il le qualificatif de “terrible” accolé à son nom ? Des études récentes révèlent les...

Documentaire Les Rois de France : François Iᵉʳ, le grand roi François Iᵉʳ marche dans les pas de ses prédécesseurs et revendique ses droits sur le milanais. Doté d’un esprit...

Documentaire L’Arche du Retour : le mémorial de l’Esclavage Des 15ème aux 19ème Siècles, le monde a connu le plus massif et le plus brutal des trafics d’êtres...

Podcast Philippe Égalité, le prince de la Révolution Issu de la branche cadette de la famille Bourbon, Louis-Philippe d’Orléans naît en 1747. Sous le règne de Louis...

Conférence Versailles et le monde – La Russie De la principauté de Moscovie à la Russie éternelle, le pays des tsars et des cosaques est porteur d’un...

Documentaire Quelle aventure – Une journée incroyable chez François 1er Fred décide de devenir apprenti fou et quoi de mieux que de remonter le temps pour rencontrer le plus...

Documentaire Les rois guerriers de Sibérie : l’histoire des Samoyèdes face aux Tsars russes Enfouie sous la glace pendant des siècles, une forteresse oubliée ressurgit et retrace l’histoire de la Sibérie. En Sibérie...

Documentaire L’affaire du collier de la reine Les joyaux ont parfois joué des tours aux personnages de l’Histoire… Retour sur l’affaire du collier de la reine,...

Documentaire Napoléon: la jeunesse de Napoléon (1769-1795) (1/10) Dès l’âge de 9 ans, Napoléon part étudier à l’École royale militaire de Brienne-le-Château. Ses professeurs perçoivent déjà en...

Documentaire Les rois guerriers de Sibérie : Samoyède VS Colonisation russe En Sibérie orientale, de récentes fouilles archéologiques ont révélé un site exceptionnel. Oubliée depuis des décennies et parfaitement conservée...