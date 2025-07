Documentaire

Au XVIIIe siècle, le carnaval de Venise, apparu au Xe siècle, est à son apogée et suscite un véritable engouement. Chaque année, touristes et Vénitiens se rassemblent pour danser, jouer aux jeux de hasard, admirer la beauté des spectacles et goûter au plaisir du libertinage. La manifestation est un symbole d’élégance, mais aussi de débauche, au cours de laquelle se côtoient tous les milieux sociaux. Très lucratif, ce divertissement fait le bonheur des commerçants et de l’Etat, qui taxe chacune des activités, des entrées de théâtre à la prostitution. Mais en 1797, la chute de la République de Venise entraîne l’arrêt des festivités. Ce n’est qu’à la fin des années 1970 que le carnaval renaît de ses cendres, sous une forme beaucoup plus modérée.