Pourquoi le Groenland paraît-il plus grand que l’Afrique sur nos cartes ? Parce que depuis le XVIᵉ siècle, le...
En 1619, deux navires corsaires vendent des esclaves africains sur les rivages de la Virginie, toute nouvelle colonie anglaise....
La Révolution française de 1789 demeure un événement d’une complexité profonde, façonné par une multitude de causes sous-jacentes qui...
Franchir des cols alpins, à pied ou à cheval, équipés d’armures comme les chevaliers à l’époque de François Ier…...
Aux archives nationales à Paris, Bruno Solo rouvre avec émotion le testament de feu roi Louis XIV. Un document...
Cœur de la Prusse sous Frédéric le Grand, le somptueux palais de Sans-Souci a accueilli les penseurs des Lumières,...
Né à Londres en 1644, Guillaume Penn s’engage très jeune dans un cheminement spirituel audacieux. À seulement vingt-deux ans,...
Début 2023, trois « casseurs de code » amateurs annoncent avoir retrouvé et déchiffré une cinquantaine de missives de Marie Stuart....
Dans la verdure du jardin de Trianon se cache un lieu miraculeusement conservé. Nul ne peut imaginer que l’édifice...
Grolle, Pays-Bas, 1627, la guerre fait rage entre Espagnols et Hollandais. Passionnés d’histoire et de chevalerie, Emeline et Mickaël...
Née en Espagne en 1601, peu de jours avant la naissance de Louis XIII, Anne d’Autriche est partie à...
Aujourd’hui Clin d’œil frotte une lampe merveilleuse pour en faire sortir un génie…ben oui, parce que franchement, c’est la...
Alors qu’il effectue des recherches dans les archives, Mathieu da Vinha, découvre un document inédit et unique : la...
Né au sein de la noblesse anglaise, sir Philip Sidney est le produit d’une lignée d’individus influents. Son père,...
Journée internationale des travailleurs depuis 1889, le 1er mai est aussi la fête du muguet ! Ce jour-là, c’est...
La petite ville canadienne de Mantle, près de Toronto, a révélé un site Huron d’une richesse exceptionnelle. Ce vaste...
Entrée tardivement dans la course aux colonies, l’Angleterre doit se contenter de territoires plus froids et dépourvus d’or :...
Du projet d’un pavillon de chasse imaginé par le jeune François Ier au rôle mystérieux joué par Léonard de...
Jean-Baptiste Lully dans tous ses états – Guillaume Decalf D’origine florentine, Jean-Baptiste Lully arrive en France avec le duc...
De son enfance en Italie à son mariage avec Henri II en passant par la guerre de Religion, Catherine...
