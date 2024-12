Documentaire

C’est à partir de 1664 que le monarque français Louis XIV décide de faire bâtir le plus impressionnant palais qui soit. Il opte pour le site d’un pavillon de chasse qu’affectionnait son père, à Versailles. Or, il ne pouvait choisir pire endroit : le terrain est bien trop marécageux.

Pour relever le défi, l’architecte Louis Le Vau doit innover, notamment pour alimenter en eau le palais et ses nombreux bassins. Puis, le jardinier André Le Nôtre et l’architecte Jules Hardouin-Mansart perfectionnent les techniques de pompage et d’acheminement de l’eau afin de satisfaire celui qui aimait à se faire appeler « le Roi Soleil ». En 1682, le roi et sa cour s’installent dans la nouvelle résidence royale.