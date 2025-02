Article

Catherine II de Russie, souvent surnommée « Catherine la Grande », est l’une des figures les plus emblématiques de l’histoire russe. Son règne, qui s’étend de 1762 à 1796, a marqué une époque de transformation culturelle, politique et territoriale pour l’Empire russe.

Mais comment cette princesse allemande est-elle devenue l’une des souveraines les plus respectées et redoutées d’Europe ?

Une arrivée au pouvoir inattendue

Née Sophie Frédérique Augusta d’Anhalt-Zerbst en 1729, Catherine n’était pas destinée à régner sur la Russie.

Elle est arrivée en Russie à l’âge de 14 ans pour épouser le futur Pierre III, petit-fils de Pierre le Grand. À cette époque, elle ne parlait pas un mot de russe, mais elle s’est rapidement immergée dans la culture et la langue du pays, se convertissant à l’orthodoxie et prenant le nom de Catherine.

Le règne de Pierre III fut bref et impopulaire. Son admiration pour Frédéric II de Prusse et ses réformes militaires controversées lui aliénèrent la noblesse et l’armée. Profitant de ce mécontentement généralisé, Catherine, avec l’aide de puissants alliés, notamment Grigori Orlov, orchestrait un coup d’État qui destitua son mari en juillet 1762.

Pierre III fut contraint d’abdiquer, et peu de temps après, il mourut dans des circonstances mystérieuses, laissant Catherine seule sur le trône.

Une réformatrice éclairée

Sous le règne de Catherine II, la Russie connut une série de réformes inspirées par les idées des Lumières.

Bien qu’elle ait maintenu le système de servage, elle chercha à moderniser l’administration et à promouvoir l’éducation. Elle fonda de nombreuses institutions académiques, dont l’Académie russe des sciences, et encouragea la croissance des arts et des lettres.

Catherine la Grande était une grande amatrice d’art et transforma le Palais d’Hiver de Saint-Pétersbourg en un musée, qui devint plus tard le célèbre musée de l’Ermitage.

Catherine entretenait une correspondance régulière avec des philosophes européens tels que Voltaire et Diderot, ce qui renforça son image de monarque éclairé.

Cependant, ses réformes n’étaient pas sans limites. La révolte de Pougatchev entre 1773 et 1775, une insurrection paysanne massive, souligna les tensions sociales croissantes et poussa Catherine à adopter une politique plus conservatrice.

Elle fut la première femme à être initiée dans une loge maçonnique, un témoignage de son engagement envers les idées progressistes de son temps.

Une expansion territoriale remarquable

Sous le règne de Catherine, l’Empire russe s’agrandit considérablement. Elle annexa la Crimée en 1783, consolidant la présence russe sur la mer Noire, et participa à la partition de la Pologne, ce qui élargit encore les frontières de son empire.

Ces expansions territoriales renforcèrent la position de la Russie en tant que puissance européenne majeure.

Le règne de Catherine la Grande a laissé une empreinte indélébile sur l’histoire de la Russie. Son habileté politique, son engagement envers la culture et les arts, ainsi que son expansion territoriale ont solidifié sa réputation de « Grande ».

Son héritage continue d’inspirer et de fasciner, faisant d’elle une figure incontournable de l’histoire mondiale.