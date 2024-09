Documentaire

En 1771, le peintre Gautier d’Agoty réalise une gravure représentant Jeanne du Barry, illustre maîtresse du roi Louis XV, à sa toilette matinale. Sortant du cadre, on aperçoit un garçon de profil qui sert une tasse de café à la duchesse – un petit domestique à la peau sombre, vêtu d’une riche livrée à l’orientale. Que fait cet enfant, prénommé Zamor, à la cour de Versailles ? Pourquoi l’artiste a-t-il choisi de l’inclure dans sa composition et que raconte-t-il de son temps, des rapports entre la France et ses colonies, et de la survivance dans la haute société de l’esclavage, pratique pourtant proscrite sur le sol français ? Des livres de comptes de Madame du Barry aux fonds de la ville de Nantes, qui fut l’un des principaux ports négriers du pays, les riches archives de l’époque fournissent de précieux indices pour retracer la trajectoire de ce personnage, et à travers lui, rendre hommage aux innombrables victimes anonymes de la traite négrière.

