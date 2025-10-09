Documentaire

De Gandhi à Martin Luther King, des Femen à Greenpeace, la désobéissance civile est un moyen de lutte largement répandu qui prône la résistance dans la non-violence. Le sit-in du mouvement “Extinction Rebellion” sur le pont Bessières à Lausanne ou la partie de tennis dans une succursale du Crédit suisse sont des exemples d’actions de désobéissance civile visant à alerter sur l’urgence climatique. Quels sont les mécanismes de ce moyen d’action ? Quelles valeurs véhicule-t-il ? Est-il efficace ? Pourquoi renoncer à la violence ?

Tristan Miquel reçoit Oriane Sarrasin, chercheuse et enseignante en psychologie sociale à l’UNIL et Xavier Renou, formateur en désobéissance civile et auteur de “Désobéir : le petit manuel”.