La civilisation chinoise compte parmi les plus anciennes et les plus influentes de l’histoire de l’humanité. Implantée dans la...
Héritière des maréchaussées de France créées il y a sept siècles lors de la Guerre de Cent ans pour...
Ce documentaire retrace l’histoire sanglante et fascinante de l’or, de l’Antiquité à l’époque moderne. Il explore comment ce métal...
L’histoire du Maroc est marquée par le sceau des différentes dynasties qui se sont se sont succédées à la...
Entrez dans l’univers fascinant de l’Académie française, cette institution immortelle qui a traversé les siècles et continue de faire...
Depuis sa fondation, Rome a toujours été une ville où les ordures ont joué un rôle paradoxal : à...
La vie sur Terre ne fut pas linéaire. Notre planète aurait en réalité connu plusieurs crises du vivant. À...
Trois fois visitée par Platon, la Sicile fut un des cœurs battants de la koiné grecque (la langue commune),...
Ayrton Senna da Silva, icône intemporelle du sport automobile, demeure un pilote dont l’empreinte reste gravée dans l’histoire de...
La famille de Savoie a régné durant plusieurs siècles. Partez à la découverte de leur incroyable patrimoine. Un documentaire...
À quelques encablures du Port de Marseille, le Château d’If allie à la fois la part d’ombre de l’histoire,...
Comment définir « le Patriarcat » ? Et comment s’y prendre pour déconstruire l’idée de « mythe patriarcal »...
En janvier 2020, les drones de Trump éliminaient un des personnages les plus craints du Moyen-Orient, le général iranien Qassem Soleimani. Retour sur celui qui fut l’homme de l’ombre des...
Chignon tiré à quatre épingles, chapeau tantôt blanc avec un liseré noir, tantôt noir avec un liseré blanc, verbe...
De nombreux documentaires ont retracé l’histoire de la peine, mais peu se sont penchés sur la personne détenant la...
Marqué par les fameuses guerres d’Italie, Gênes, comme plusieurs villes italiennes, vit sous domination française, mais aussi impériale. Cependant,...
Documentaire en français sur Jérusalem, ville trois fois sainte. Le mont Moriah ou mont du Temple. Il y a 3...
Voici l’histoire vivante et en images d’un peuple surprenant qui n’a jamais oublié ses traditions et le code d’honneur...
Aujourd’hui, dans l’émission présentée par Stéphane Bern, on parlera de l’histoire des cours d’eau, avec Jean-Marie Blatrier. Un documentaire...
« Maori » est une immersion dans la société maorie contemporaine de Nouvelle-Zélande, à la rencontre de ceux qui contribuent chaque...
