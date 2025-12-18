Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Alexandre le Grand a changé la vie, mais aussi la mort des Égyptiens Les archéologues découvrent que 300 ans après Alexandre le Grand, ce complexe a été construit sur le modèle de...

Conférence Forger des épées : entre techniques artisanales et sources historiques Conférence des forgerons de l’@atelierthibaud8751 sur leur travail de recherche en forge archéologique pour tenter de se rapprocher au...

Conférence Boire et manger à Lugdunum Quelques textes anciens permettent d’avoir une idée de l’alimentation des Romains : un livre de recettes, des récits de...

Conférence Du bon usage des manuels scolaires pour étudier la réception de l’Antiquité Pour étudier la façon dont l’histoire romaine a été enseignée au collège, en France, entre 1880 et nos jours,...

Podcast Tacite (vers 58-120) Tacite aura-t-il été le premier “spin doctor” ? C’est une image peut-être un peu tirée par les cheveux et...

Article Grèce antique : comment le vin était-il fabriqué ? Dans l’antiquité grecque, l’art de la vinification était une pratique hautement développée et intégrée à la culture et à...

Article Le talon d’Achille Le récit d’Achille est bien connu parmi les mythes grecs. Cependant, pour la plupart des gens, sa notoriété est...

Podcast Ravenne ou l’aube d’un monde nouveau De Ravenne au Ve siècle, nous avons l’image peu reluisante d’un Empire romain décadent et moribond, disparaissant sous le...

Article Aminoclès, ingénieur grec de génie Les exploits maritimes accomplis par les marins grecs furent fort nombreux et variés : outre les figures emblématiques telles...

Conférence De la division du travail dans la cité grecque Dans la cité grecque, la division du travail occupait une place centrale dans l’organisation sociale, économique et politique, reflétant...

Podcast Artémise, reine guerrière de l’Antiquité Découvrez l’histoire d’Artémise, reine, cheffe de guerre et combattante durant l’Antiquité, racontée par l’historienne Virginie Girod dans un récit...

Documentaire Les visages oubliés de Palmyre Dans le sillage de l’archéologue danoise Rubina Raja, en quête des portraits funéraires sculptés dans les nécropoles de Palmyre,...

Documentaire Enquêtes Archéologiques – Éthiopie, la légende de Lalibela Depuis plus de huit siècles, Lalibela, petite ville perdue au cœur des montagnes éthiopiennes, attire des dizaines de milliers...

Documentaire Les secrets du tombeau des rois Thraces : Seuthès l’immortel Bulgarie, août 2004 : l’archéologue Gueorgui Kitov fait une découverte spectaculaire dans la vallée des rois thraces, vallée qui...

Documentaire La civilisation perdue du Pérou La civilisation Moche a rayonné au nord du Pérou il y a environ deux mille ans. De nombreux objets...

Documentaire Dans le secret des villes – Jérusalem : la peur du jugement \r

Depuis des millénaires, les visions des prophètes ont changé le cours de l’Histoire. Ils avaient prédis des guerres effroyables,...

Documentaire Néron a-t-il provoqué le violent incendie de Rome en 64 ? En 64, plus de la moitié de Rome fut détruite par un incendie ravageur. Néron a souvent été accusé...