Dans l’Égypte antique, le rêve était loin d’être anodin. Il requérait un pèlerinage, une purification du corps et de l’esprit, ainsi qu’une prière pour un dieu.
Les archéologues découvrent que 300 ans après Alexandre le Grand, ce complexe a été construit sur le modèle de...
Conférence des forgerons de l’@atelierthibaud8751 sur leur travail de recherche en forge archéologique pour tenter de se rapprocher au...
Quelques textes anciens permettent d’avoir une idée de l’alimentation des Romains : un livre de recettes, des récits de...
Pour étudier la façon dont l’histoire romaine a été enseignée au collège, en France, entre 1880 et nos jours,...
Tacite aura-t-il été le premier “spin doctor” ? C’est une image peut-être un peu tirée par les cheveux et...
Dans l’antiquité grecque, l’art de la vinification était une pratique hautement développée et intégrée à la culture et à...
Le récit d’Achille est bien connu parmi les mythes grecs. Cependant, pour la plupart des gens, sa notoriété est...
De Ravenne au Ve siècle, nous avons l’image peu reluisante d’un Empire romain décadent et moribond, disparaissant sous le...
En 1912, un archéologue allemand découvre à Amarna, en Moyenne-Égypte, le buste de l’épouse du pharaon Akhenaton, la reine...
Les exploits maritimes accomplis par les marins grecs furent fort nombreux et variés : outre les figures emblématiques telles...
Dans la cité grecque, la division du travail occupait une place centrale dans l’organisation sociale, économique et politique, reflétant...
Découvrez l’histoire d’Artémise, reine, cheffe de guerre et combattante durant l’Antiquité, racontée par l’historienne Virginie Girod dans un récit...
Pays de sable de vent, d’eau et de feu, l’Égypte antique est une vaste oasis qui s’étend sur les...
Dans le sillage de l’archéologue danoise Rubina Raja, en quête des portraits funéraires sculptés dans les nécropoles de Palmyre,...
Depuis plus de huit siècles, Lalibela, petite ville perdue au cœur des montagnes éthiopiennes, attire des dizaines de milliers...
Bulgarie, août 2004 : l’archéologue Gueorgui Kitov fait une découverte spectaculaire dans la vallée des rois thraces, vallée qui...
La civilisation Moche a rayonné au nord du Pérou il y a environ deux mille ans. De nombreux objets...
\r\nDepuis des millénaires, les visions des prophètes ont changé le cours de l’Histoire. Ils avaient prédis des guerres effroyables,...
En 64, plus de la moitié de Rome fut détruite par un incendie ravageur. Néron a souvent été accusé...
Bien qu’un pays récent, la Jordanie n’en est pas moins l’héritière d’une histoire riche où se croisent hébreux et...
