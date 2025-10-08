Et si l’on goûtait aux saveurs oubliées des Gaulois ? En plein cœur du Cantal, le chef étoilé Renaud Darmanin se lance le défi de revisiter la cuisine gauloise.
Réalisé par Arnaud Dumé
©AMP
Réalisé par Arnaud Dumé
©AMP
