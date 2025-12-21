Documentaire

La bataille des Thermopyles est l’un des plus célèbres faits d’armes de l’histoire antique.

En 480 av. J.-C., 300 Spartiates, commandés par le roi Léonidas, et 700 soldats grecs tentent d’arrêter à eux seuls la progression de l’armée perse, forte de plus d’un million d’hommes selon l’historien Hérodote, qui déferlait sur la Grèce.

Mais quelle part de cette histoire épique est vraie ?

Grâce aux reconstitutions en images de synthèse, à l’utilisation des dernières technologies satellites et aux fouilles effectuées sur le terrain, les archéologues n’ont jamais été aussi proches de connaître la vérité.

Réalisation: Sam Mortimore

Année: 2019