En octobre 2020, un drone repère un nouveau dessin mystérieux à Nazca, au Pérou. Un lieu qui recèle de nombreux géoglyphes, à savoir des dessins immenses tracés à même le sol. Pendant dix jours, le propriétaire aide à nettoyer et à rénover ce qui ressemble à un félin de 37 mètres de long reposant, tranquillement, depuis plus de 2000 ans sur le flanc d’une colline.

Ce dessin, à lui tout seul, relance la fascination liée aux géoglyphes de Nazca. À l’origine et à la signification de ces lignes et ces dessins gigantesques visibles uniquement du ciel. Mais aussi sur cette civilisation qui nous a laissé un héritage si unique et mystérieux.

En 1927, un archéologue péruvien découvre en explorant la région de Nazca un ensemble de lignes étonnant et intrigant. Il en rédige un article dans une revue scientifique, mais contre toute attente, l’intérêt de la part de ses pairs est loin d’être au rendez-vous. Cette découverte tombera dans l’oubli durant une dizaine d’années… jusqu’en 1939. Un scientifique américain est chargé d’analyser, et de comprendre, les réseaux d’aqueducs dans cette région désertique. Prendre de la hauteur pour avoir une meilleure vue d’ensemble, telle est l’idée de ce scientifique. Il est alors très loin d’imaginer que cette simple idée embarquera le monde entier dans une incroyable aventure.

Branle-bas de combat au sein des spécialistes de l’archéologie précolombienne : des vues aériennes dévoilent différents symboles situés dans la province de Nazca, au sud du Pérou, à 400 km de Lima, la capitale. Sur environ 500 km², dans l’immensité de ce désert d’altitude, de nombreux dessins reposent tranquillement depuis plus de 2000 ans en attendant d’être découverts.

Des lignes, tracées à même le sol, donnent naissance à des motifs gigantesques, pouvant atteindre une longueur de plus de 360 m. L’équivalent de la hauteur de l’Empire State Building de New York.

À certains endroits, on observe uniquement de longues lignes droites pouvant aller jusqu’à 50 km de long. Animaux et formes géométriques s’entremêlent sur plusieurs kilomètres carrés. Ces géoglyphes – étymologiquement ce terme signifie « gravure de la terre » – invisibles à même le sol, demandent que l’on prenne de la hauteur pour pouvoir les admirer. Et c’est justement cette particularité qui intrigue… et soulève tant de questions.

Entre calendrier astronomique, système d’irrigation, messages à destination des dieux ou, pourquoi pas, piste d’atterrissage pour les extraterrestres, les hypothèses vont bon train. A quoi servent ces dessins ? Comment ont-ils été réalisés ? Qu’est-il arrivé aux indiens Nazca, visiblement auteurs de ces géoglyphes ? Enquête à travers les siècles auprès d’une civilisation apparue il y a plus de 2000 ans.