Ressources Dans la même catégorie

Documentaire 666 : le chiffre de la bête Le chiffre 666 fait référence au diable dans la religion catholique, découvrez son origine historique.

Conférence Le parcours de soin en Grèce ancienne Dans la Grèce antique, le parcours de soin relevait d’une conception profondément liée à la religion, à la philosophie...

Conférence L’armée romaine, une armée efficace? L’armée romaine, souvent considérée comme l’une des plus redoutables de l’Antiquité, représente un modèle d’efficacité militaire qui a largement...

Article Carthage, la légendaire adversaire de Rome Située sur les rives baignées par les eaux azurées de la mer Méditerranée, Carthage évoque à la fois le...

Documentaire Cette étrange salle vide aurait servi au culte de Ramsès Ramsès aurait été vénéré un millénaire après sa mort, soit beaucoup plus longtemps que les autres pharaons.

Documentaire La mort dans l’Egypte des pharaons La mort était très importante dans l’Égypte antique, et les pharaons étaient considérés comme des dieux vivants. Les croyances...

Article Quelle est l’origine des jeux olympiques ? Tous les quatre ans, les Jeux Olympiques fédèrent les plus grands talents sportifs du globe, orchestrant un vaste ensemble...

Documentaire La fabuleuse fresque d’une villa de Pétra Cette œuvre, récemment restaurée, nous donne un aperçu d’une Pétra luxuriante, fertile et verte.

Documentaire Les royaumes d’Afrique : la Nubie Voyage dans l’actuel Soudan, non loin de sa frontière avec l’Égypte. Le royaume de Nubie a laissé plus de...

Documentaire Grandeur et décadence de Carthage Fondée par des navigateurs phéniciens à la fin du VIIe siècle avant J.-C, Carthage devient rapidement l’une des plus...

Podcast Tacite (vers 58-120) Tacite aura-t-il été le premier “spin doctor” ? C’est une image peut-être un peu tirée par les cheveux et...

Article Serfs et servage dans l’Antiquité On associe trop souvent, et à tort, les termes de « serf » et de « servage » au seul Moyen Âge, comme...

Documentaire Le plus grand palais que vous ne connaissez pas La Domus Aurea, ou la Maison Dorée, était une villa somptueuse construite par l’empereur romain Néron après l’incendie de...

Documentaire L’impossible prouesse humaine qui pose question Découvrez les mystères autour de 5 chambres taillées dans le granit il y a plus de 2300, à Barabar...

Documentaire Il était une fois la Mésopotamie : Sumériens et Akkadiens Il y a peu de temps encore, la Mésopotamie n’existait plus qu’à travers les histoires de la Bible et...

Documentaire Les grands mythes – Persée, la mort dans les yeux \r

Persée n’aurait jamais dû venir au monde. Par peur d’une prédiction qui faisait de son petit-fils son assassin, le...

Documentaire Christianisme – L’essor du Christianisme en Europe 2000 ans de christianisme, épisode 2 : L’Essor du Christianisme en Europe. L’influence des martyrs et de l’Empereur Constantin...

Documentaire Delphes, le livre d’orgueil A l’aube des temps, des marins furent surpris par un dauphin argenté d’une beauté surnaturelle qui les invita à...

Documentaire La cité des plaisirs de Néron Dans l’antiquité romaine, les puissants et les personnes riches venaient mener une vie de débauche en toute discrétion dans...