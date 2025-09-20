Au premier siècle de notre ère, l’Empire romain atteint son apogée territoriale, militaire et administrative, mais cette puissance suscite également de nombreuses oppositions, tant internes qu’externes. Bien que Rome domine une grande partie du monde connu, plusieurs peuples se dressent contre elle, refusant la soumission ou profitant de périodes de faiblesse pour revendiquer leur indépendance. Ces guerres, souvent brutales, témoignent des tensions permanentes entre l’expansion romaine et les résistances locales.