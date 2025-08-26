Ressources Dans la même catégorie

Conférence Au cœur de la mythologie grecque, les origines de l’univers Quand on pense à la mythologie grecque, les premiers noms qui nous viennent à l’esprit sont Zeus, Athéna, ou...

Podcast Savoirs et sciences en Mésopotamie Peut-on parler de sciences en Mésopotamie ? Existait-il des disciplines « scientifiques » et comment étaient-elles associées les unes aux autres...

Article L’Empire romain : 10 faits surprenants que vous ignorez L’Empire romain continue de fasciner des générations entières par son immensité, ses conquêtes, ses infrastructures spectaculaires et sa capacité...

Documentaire Pourquoi les Nabatéens se sont-ils installés à Pétra ? Terre d’histoire, la Jordanie regorge de trésors archéologiques. Le plus beau est le site de Petra. Réalisateur : Jacques...

Documentaire Qu’est-il arrivé à l’homme de Gebelein ? L’Homme de Gebelein, une momie excavée dans le désert égyptien, a les os de l’omoplate complètement brisés. Que lui...

Documentaire Le fer de la dague de Toutânkhamon serait d’origine extraterrestre Selon une étude aux rayons X menée par des archéologues, la dague de Toutânkhamon serait composée de fer issu...

Documentaire L’armée de terre cuite du premier empereur de Chine Qin Shi Huang a un site funéraire des plus impressionnants, comprenant notamment une véritable armée en terre cuite composée...

Documentaire Comment les amphithéâtres ont « romanisé » le monde antique De nombreux amphithéâtres ont été découverts sur tout le territoire de l’Empire romain. De l’Angleterre à l’Afrique, en passant...

Documentaire Le Colisée Bâti à Rome à la fin du Ier siècle, à la demande de l’empereur Vespasien, l’amphithéâtre pouvait accueillir jusqu’à...

Documentaire Les amphores – Une histoire de la conquête des Gaules \r

Avant de conquérir la Méditerranée au début de notre ère, les Romains l’ont dominée commercialement. On retrouve d’énormes quantités...

Documentaire Civilisations – L’âme du dragon La civilisation chinoise est née entre le Huang He et le Chang Jiang, le fleuve Jaune et le fleuve...

Documentaire Les grands mythes – Médée, l’amour assassin \r

Jason, à la recherche de la Toison d’or, vient demander de l’aide au cruel roi de Colchide et à...

Documentaire Spartacus, un gladiateur rebelle Spartacus est le célèbre chef d’esclaves qui a fait trembler Rome en menant la plus grande révolte de sans-grades...

Documentaire L’histoire cachée de la grande muraille de Chine La face cachée du plus grand monument construit sur Terre est dévoilée. Composé de grosses briques et d’un mortier...

Podcast Pline l’Ancien (23-79) Pline l’Ancien était un érudit, un naturaliste et un officier de l’Empire romain. Il est né en 23 ou...

Documentaire Clin d’œil – Thônis Héracléion Imaginez un instant : vous plongez pour ramasser votre tuba tombé au fond de l’eau, et vous tombez soudain...

Documentaire Dédale et Icare : le rêve éclaté | Les grands mythes La mythologie grecque racontée par François Busnel. Dédale, l’un des plus grands inventeurs de Grèce, est installé en Crète,...

Documentaire C’est pas sorcier – Petra : une cité surgie en plein désert C’est pas sorcier, le magazine de la découverte et de la science. Surgie au cœur des montagnes de Jordanie...

Documentaire Remèdes antiques – A l’époque de Jésus \r

A l’époque de Jésus, les faiseurs de miracles étaient célèbres, car les gens mouraient jeunes et succombaient rapidement aux...