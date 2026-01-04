Le mystère des fameuses lignes de Nazca enfin percé ?
Le mystère des fameuses lignes de Nazca enfin percé ?
La couronne de laurier est un symbole qui a survécu à travers les siècles, représentation d’honneur, de victoire et...
Hatchepsout, comme ses prédécesseurs, a mis en place et alimenté le mythe de ses origines divines pour légitimer son...
Ce culte était très actif pendant le règne d’Hatchepsout, comme le prouvent les amulettes mises au jour par les...
Entre le I er et le III ème siècle après J.- C., le portrait que les empereurs de Rome...
Le tombeau antique qui se trouve sous le temple, ainsi que les nombreux objets qu’il contient, éclairent les archéologues...
À la fin de l’Antiquité, Rome se trouvait à un carrefour crucial de son histoire. Les IVe et Ve...
Raconter l’histoire de Jésus, c’est retracer sa vie à partir de ce qui nous est relaté grâce aux Evangiles,...
Cléopâtre VII Théa Philopator demeure, sans l’ombre d’un doute, l’une des figures les plus fascinantes et pourtant les plus...
Sur l’unique île de Rome, l’île Tibérine, se trouve un immense hopital où sont nés près de 20% des...
C’est à Ephèse, en Turquie, ville importante du monde romain, que des archéologues identifient pour la première fois un...
\r\nPsyché est la Belle. Son père, inquiet de la voir sans prétendant, interroge la Pythie qui lui annonce une...
A l’aube des temps, des marins furent surpris par un dauphin argenté d’une beauté surnaturelle qui les invita à...
Et si l’un des plus grands empereurs romains était né au cœur du désert africain ? Les restes archéologiques...
Avec Jean Guyon, archéologue et historien, Philippe Charlier voyage le long de la Via Appia, parcourt les catacombes, les...
La ville de Pétra, dans l’actuelle Jordanie, reste une des merveilles de l’Antiquité. Son architecture unique sculptée dans la...
Depuis 1922, la vallée est restée silencieuse, en 2006, à 14 m de la tombe de Toutankhamon, une découverte...
Le Colisée, à Rome, a été construit à la demande de l’empereur Vespasien, pour accueillir les combats de gladiateurs...
De l’Antiquité grecque à l’UE des Vingt-Huit, dix épisodes pour réviser les grandes étapes de l’histoire européenne et célébrer...
Tite-Live, ou Titus Livius en latin, était un historien romain qui vécut entre 59 av. J.-C. et 17 ap....
Le périple débute avec la grotte Chauvet et la maîtrise artistique des hommes de Cro-Magnon, avant de se rendre...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site