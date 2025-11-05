Ressources Dans la même catégorie

Podcast Catilina contre Cicéron Rome, 63 av. J.-C. : alors que la République vacille sous les tensions sociales et les ambitions personnelles, deux...

Podcast Pourquoi les Egyptiens se maquillaient-ils ? Les Égyptiens de l’Antiquité accordaient une grande importance au maquillage, qui dépassait largement une simple question d’esthétique. Ils considéraient...

Documentaire -221 : fondation de l’empire chinois En -221, le roi du pays de Qin, petit État aux confins occidentaux de la Chine, met à bas...

Documentaire Visite d’une étrange pyramide interdite au public Le tombeau de Snéfrou, la plus mystérieuse des pyramides d’Égypte

Article -388 : les gaulois envahissent Rome – Les oies du Capitole Aux alentours de 388 ou 390 avant Jésus-Christ, un événement marquant se déroule en Italie, impliquant le chef gaulois...

Podcast Les Gaulois, l’épopée d’un peuple guerrier Depuis plusieurs décennies, l’histoire des Gaules ne cesse de se renouveler. L’historiographie nous offre ainsi un regard bien éloigné...

Podcast Pourquoi les Grecs tenaient à leurs mythes ? Contrairement à une idée reçue, les mythes grecs étaient évolutifs : leur récit déclamé par les aèdes pouvait ainsi...

Podcast Héraclite – On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve Héraclite a dit : « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Il voulait dire par...

Podcast Diogène de Sinope (vers 413-327 av. J.-C.) : le chien royal À une époque où Platon puis Aristote règnent en maîtres sur la pensée athénienne, voici que surgit Diogène, l’exilé...

Documentaire Gladiateurs, retour d’entre les morts En 2004, des ouvriers de la ville de York découvrent par accident un charnier au cœur de leur chantier....

Documentaire L’épopée de la Grèce antique (1/2) En 438 avant notre ère s’achève la construction du Parthénon, un édifice qui domine la ville d’Athènes, symbolisant la...

Documentaire Du royaume Nabatéen au royaume Hachémite Bien qu’un pays récent, la Jordanie n’en est pas moins l’héritière d’une histoire riche où se croisent hébreux et...

Podcast Quelle couleur valait plus que de l’or durant l’Antiquité ? Durant l’Antiquité, le pourpre de Tyr, également connu sous le nom de pourpre impériale, valait plus que de l’or....

Documentaire Nazcas, les lignes qui parlaient au ciel Au pied de la cordillère des Andes, dans l’une des régions les plus inhospitalières du monde, des vestiges fabuleux...

Podcast Socrate (vers 470-399 av. J.-C.) Pour les amateurs d’enquêtes, il faut rappeler les éléments de l’affaire. Ce que nous savons se résume en une...

Documentaire Égypte, les trésors des pharaons Qui a construit les pyramides ? Quels étaient les secrets de la momification ? Quels trésors étaient choisis pour...

Article Les Gauloises : femmes de pouvoir La place des femmes dans la société gauloise reste encore aujourd’hui une question débattue, tant les témoignages divergent et...

Podcast Les derniers jours de Pompéi Les derniers jours de Pompéi restent l’un des chapitres les plus captivants de l’histoire antique. Cette tragédie, survenue en...

Documentaire Percer le mythe de l’Atlantide (5/6) La cité perdue de l’Atlantide fascine les philosophes et les historiens depuis près de 2 400 ans et sa...