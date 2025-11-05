Carthage était une ville puissante de l’Antiquité.
Rome, 63 av. J.-C. : alors que la République vacille sous les tensions sociales et les ambitions personnelles, deux...
Les Égyptiens de l’Antiquité accordaient une grande importance au maquillage, qui dépassait largement une simple question d’esthétique. Ils considéraient...
En -221, le roi du pays de Qin, petit État aux confins occidentaux de la Chine, met à bas...
Le tombeau de Snéfrou, la plus mystérieuse des pyramides d’Égypte
Aux alentours de 388 ou 390 avant Jésus-Christ, un événement marquant se déroule en Italie, impliquant le chef gaulois...
Depuis plusieurs décennies, l’histoire des Gaules ne cesse de se renouveler. L’historiographie nous offre ainsi un regard bien éloigné...
Contrairement à une idée reçue, les mythes grecs étaient évolutifs : leur récit déclamé par les aèdes pouvait ainsi...
Héraclite a dit : « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve ». Il voulait dire par...
À une époque où Platon puis Aristote règnent en maîtres sur la pensée athénienne, voici que surgit Diogène, l’exilé...
En 2004, des ouvriers de la ville de York découvrent par accident un charnier au cœur de leur chantier....
En 438 avant notre ère s’achève la construction du Parthénon, un édifice qui domine la ville d’Athènes, symbolisant la...
Bien qu’un pays récent, la Jordanie n’en est pas moins l’héritière d’une histoire riche où se croisent hébreux et...
Durant l’Antiquité, le pourpre de Tyr, également connu sous le nom de pourpre impériale, valait plus que de l’or....
Au pied de la cordillère des Andes, dans l’une des régions les plus inhospitalières du monde, des vestiges fabuleux...
Pour les amateurs d’enquêtes, il faut rappeler les éléments de l’affaire. Ce que nous savons se résume en une...
Qui a construit les pyramides ? Quels étaient les secrets de la momification ? Quels trésors étaient choisis pour...
La place des femmes dans la société gauloise reste encore aujourd’hui une question débattue, tant les témoignages divergent et...
Les derniers jours de Pompéi restent l’un des chapitres les plus captivants de l’histoire antique. Cette tragédie, survenue en...
La cité perdue de l’Atlantide fascine les philosophes et les historiens depuis près de 2 400 ans et sa...
Les anciennes civilisations ont laissé un impact durable sur le développement du monde et certaines, en particulier, ont fourni...
