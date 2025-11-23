En quelques clics aujourd’hui, l’humain est capable de produire des millions de couleurs sur ordinateur. La chose paraît simple,...
Patrick Demouy, très connu pour ses recherches et ouvrages sur la Cathédrale de Reims et les sacres, a aussi...
L’emblème de la croix verte est aujourd’hui indissociable des pharmacies dans de nombreux pays, mais peu de gens connaissent...
Affrontant les saints sauroctones (tueurs de serpent), ornant la porte d’Ishtar à Babylone et peuplant l’astrologie chinoise : les...
En vignoble nantais, la place du négoce dans la commercialisation des vins a longtemps été considérable. De cet «...
La défaite de 1871 et le traité de Francfort redessinèrent brutalement le visage politique de l’Europe. Pour les Français,...
Les cours royales de France ont toujours été des lieux de faste et de raffinement, notamment en matière de...
Krachs est un documentaire sur l’histoire de la finance et des crises qui l’ont secoué, de 1929 à nos...
Dans ce numéro exceptionnel, entièrement consacré à l’Histoire du Palais de l’Elysée, Stéphane Bern nous invite à découvrir les...
Le 5 mai 1821, Napoléon Bonaparte rendait son dernier soupir à Sainte-Hélène. Au travers de sept moments clés qui l’ont vu braver la...
La cité de Babylone est née en Mésopotamie il y a près de 5 000 ans. Disparue deux millénaires...
Le Palais universitaire de Strasbourg, situé en bordure de l’Ill dans le quartier impérial de la Neustadt, n’est pas...
Presque toujours, lorsque l’histoire a été écrite en Allemagne au cours des 200 dernières années, la Porte de Brandebourg...
Stéphane Bern et Lorànt Deutsch, deux éminentes personnalités françaises connues pour leur passion débordante pour l’histoire et le patrimoine,...
Comment définir « le Patriarcat » ? Et comment s’y prendre pour déconstruire l’idée de « mythe patriarcal »...
Damas. La légende veut qu’elle soit la plus ancienne capitale encore habitée. Il est vrai que la cité est...
Plongez dans la destinée exceptionnelle de Napoléon Bonaparte, de ses premiers pas à Paris jusqu’à son exil à Sainte-Hélène....
Un documentaire unique sur la présence acadienne en sol américain depuis la déportation jusqu’au 21e siècle. Quelle est la...
Prenant comme point de départ la construction actuelle du mur israélien de sécurité séparant l’Etat hébreu de la Cisjordanie,...
Les châteaux, ces structures monumentales érigées au fil des siècles, ne sont pas seulement des symboles de pouvoir et...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site