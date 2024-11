Documentaire

Plongez dans les croyances des pharaons sur l’au-delà et découvrez l’impact des innovations du pharaon Ounas, mises en œuvre pour assurer sa vie éternelle. Les croyances des pharaons concernant l’au-delà occupaient une place centrale dans la civilisation égyptienne. La vie terrestre n’était perçue que comme un prélude à une existence éternelle, au cours de laquelle l’âme, ou ka, devait continuer à vivre dans une harmonie divine. Chaque pharaon consacrait une partie de son règne à préparer cette transition, en construisant des tombes somptueuses et en s’entourant de rites complexes visant à garantir son immortalité. Parmi ces souverains visionnaires, le pharaon Ounas, dernier roi de la Ve dynastie, se démarque par ses innovations religieuses et funéraires qui ont marqué un tournant décisif dans la quête égyptienne de l’éternité.

Ounas est surtout connu pour l’introduction des Textes des Pyramides, les premières inscriptions funéraires gravées dans les murs de sa pyramide à Saqqarah. Ces textes, constitués de formules magiques et d’incantations, visaient à guider le pharaon dans son voyage vers l’au-delà. Cette initiative révolutionnaire s’inscrit dans une volonté de rendre explicite le processus de résurrection et d’union avec les dieux. Les incantations d’Ounas décrivent en détail les épreuves que l’âme devait surmonter, tout en invoquant la protection des grandes divinités comme Rê, Osiris et Horus. Ce corpus, véritable manuel spirituel, témoigne de l’importance croissante accordée à la parole sacrée comme outil de survie posthume.

En gravant ces textes, Ounas a introduit une innovation capitale : il n’était plus seulement question de protéger le corps à travers la momification et les offrandes, mais aussi de préserver l’intégrité spirituelle du défunt par des moyens scripturaux. Ces formules, jusqu’alors réservées à une transmission orale ou secrète, devinrent accessibles dans un espace sacré, conférant à la pyramide une double fonction : celle de tombeau et de sanctuaire textuel. Cette évolution reflète un changement profond dans la perception de l’au-delà, où le savoir et la magie devenaient des garanties supplémentaires pour vaincre les forces du chaos.

Un autre aspect remarquable des innovations d’Ounas réside dans l’accent mis sur l’union avec les dieux. Les textes évoquent fréquemment le pharaon absorbant les forces divines, devenant ainsi l’égal des dieux. L’une des images les plus frappantes est celle d’Ounas consommant symboliquement des divinités pour s’imprégner de leur pouvoir, une représentation audacieuse de l’apothéose royale. Ce processus spirituel souligne l’idée que l’éternité ne se limitait pas à une existence passive, mais impliquait une transformation active et glorieuse.

L’impact de ces innovations dépasse largement le règne d’Ounas. Les Textes des Pyramides furent progressivement adaptés et enrichis pour inclure d’autres formules, influençant les pratiques funéraires des pharaons ultérieurs. Ils donnèrent naissance aux Textes des Sarcophages sous le Moyen Empire, puis au célèbre Livre des Morts du Nouvel Empire, élargissant leur portée à des catégories sociales autres que la royauté. Ainsi, la vision de l’au-delà introduite par Ounas devint un héritage fondamental, marquant un élargissement de la quête d’éternité à toute l’Égypte.