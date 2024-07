Conférence

Le petit corse devenu empereur…Bien loin de la politique et des visées dynastiques, Napoléon, l’homme, est peu à peu devenu une légende sous la plume de ceux qui l’ont côtoyé, de ceux qui en ont fait un héros de la littérature et de ceux qui ont tenté de cerner le personnage historique. Comment s’est façonné le personnage Napoléon ? Quelles sont les étapes de la construction de son épopée et que révèlent-elles ?