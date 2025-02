Documentaire

Mai 1812, le premier empire français est à son apogée. Le blocus continental, décrété depuis fin 1806 par Napoléon pour isoler l’Angleterre étouffe la Russie. La guerre devient inévitable.

Le 22 juin 1812 au matin, la grande armée de Napoléon, plus de 650.000 hommes, franchit le Niémen et envahit la Russie. Toute l’Europe a envoyé des contingents de troupes.

En moins de deux mois, les français capturent Vilna, Vitebsk, Smolensk. Partout les russes reculent, sacrifient leurs arrière-gardes et refusent le combat. Mais le Tsar et son entourage en ont assez de reculer. Barclay de Tolly est remplacé par Koutousov à qui le tsar commande d’arrêter napoléon.

Le choc à lieu le près du village de Borodino, le 7 septembre 1812, au confluent de la Moscowa, à 120 km de Moscou. La bataille est titanesque. 130.000 français se battent contre 135.000 russes.

La prise de la grande redoute par une charge de cuirassiers de Murat emporte la décision. Au soir, 30.000 français et 50.000 russes sont morts ou blessés. Napoléon a gagné mais l’armée russe n’est toujours pas détruite. Coté français, les désertions se multiplient dans les contingents étrangers.

La route de Moscou est cependant ouverte. Napoléon s’installe au Kremlin le 14 septembre 1812. La première partie de la campagne est terminée mais la Russie refuse toujours les pourparlers de paix.

Le 15 septembre 1812, Koutousov ordonne de faire bruler Moscou. Attisé par un vent violent, l’incendie va faire rage plusieurs jours et détruire plus de 80 % de la ville et des réserves.

Les français ne vont pas profiter longtemps ders charmes de Moscou. De plus, la Russie va recevoir le renfort de son plus grand allié : le froid, le fameux « général hiver » russe.

Moscou ne peut plus servir de quartiers d’hiver pour l’armée française. L’Empereur tente alors de conclure la paix Mais les pourparlers échouent. Le 13 octobre 1812, la neige commence à tomber.

Le 20 octobre 1812, Napoléon dévoile ses intentions. La retraite de Russie vient de commencer. L’empereur marche à l’Ouest sur Kalouga, pour ne pas prendre la même route dévastée qu’à l’aller.

La bataille de Malo-Jaroslawetz remportée par Koutousov, oblige cependant Napoléon à reprendre le chemin déjà pris. La retraite devient déroute. Le froid fait des victimes par milliers. Les cosaques harcèlent les colonnes et les trainards. La grande armée ne compte plus que des corps exsangues.

Le 21 novembre 1812, l’armée arrive en vue du village de Borisov, sur la rivière Bérézina. Cruelle déception, les ponts ont été détruits par les russes. 30.000 combattants et autant de trainards sont pris au piège. Plongeant dans l’eau glacée, les pontonniers du général Eblé construisent deux ponts de fortune. 50.000 hommes réussissent à traverser avant que les ponts ne se rompent. C’est un miracle.

Le 5 décembre 1812, Napoléon rentre en France. Les dernières troupes françaises passent le Niémen le

Copyright Doc Story 2011 présentation des 10 épisodes Napoléon page N° 8

13 décembre 1812. La campagne de Russie s’achève sur le plus grand désastre militaire du 19ème siècle. Le gouffre russe a englouti une armée immense et avec elle les espoirs de Napoléon.