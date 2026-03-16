Au programme, Franck Ferrand et ses invités évoquent la fin du monde…
Pendant des siècles, l’esclavage a été un pilier central de l’économie mondiale. Au moment même où l’on érigeait la...
Franck Ferrand nous parle des grands coups de foudre de l’histoire avec son invité, Jean-Claude Bologne, auteur d’une «...
L’expression « donner sa langue au chat » est largement utilisée dans la langue française pour signifier que l’on...
Méconnues du grand public, alors qu’elles sont ouvertes à tous, les Archives nationales recèlent les plus précieux trésors de...
La croix bleue sur les ambulances est une image que chacun reconnaît immédiatement, sans nécessairement connaître sa véritable origine....
Chloé Merccion aborde un sujet capital : l’héritage arabe en Espagne.
Qu’ils s’agissent de gargouilles ou de chimères, des sculptures en forme de monstres ornent de nombreux édifices médiévaux. À...
En archives et témoignages éloquents, ce documentaire en deux volets retrace l’histoire méconnue, car en partie refoulée, du « plus ancien...
L’expression « la position du missionnaire » tire son origine de contextes historiques et culturels précis, notamment liés à...
Si l’histoire a souvent retenu les noms des hommes, chaque pays compte des femmes engagées, comme Petra Herrera qui...
Franck Ferrand nous entraîne dans la saga des Rothschild. Grande famille, mondialement mythique, à laquelle Tristan Gaston-Breton vint de...
Phénomène tentaculaire, violent et mystérieux, la mafia italienne effraie autant qu’elle fascine. Celle qu’on surnomme la pieuvre œuvre à...
Charles Baudelaire est considéré comme un génie de la poésie. Mais il est incompris de ses contemporains à tel...
À la fin du XIIe siècle, le roi Philippe-Auguste fait ériger, près des rives de la Seine, une forteresse...
Jean-Marie Rouvier nous propose un parcours dans l’histoire nationale, locale et familiale, faisant revivre le passé glorieux des industries...
La pâtisserie, cet art gourmand qui ravit les papilles, possède une histoire riche et fascinante. Depuis l’Antiquité, les civilisations...
La Joconde, également connue sous le nom de Mona Lisa, est sans aucun doute l’une des œuvres d’art les...
L’histoire de la taxation remonte à la nuit des temps et est intrinsèquement liée à l’évolution des sociétés humaines....
De 1952 à 2012, la reine Élisabeth II a marqué l’histoire du Royaume-Uni et du monde. Souveraine de 16...
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